18 ноября 2026, 21:20

Квитатиани ответил на обвинения в неуплате алиментов и угрозах экс-возлюбленной

Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Певец Торнике Квитатиани прокомментировал в соцсетях обвинения со стороны бывшей возлюбленной по имени Элина. Девушка заявила, что родила от артиста ребёнка, которого назвала внебрачным, и утверждает, что мужчина не выплачивает алименты. Кроме того, по её словам, Торнике якобы угрожает ей.





Исполнитель решил публично отреагировать на эти заявления и опроверг обвинения. Квитатиани обратил внимание на то, как легко пользователи интернета верят публикациям, не разобравшись в обстоятельствах и не проверив информацию.





«Удивительно, как легко сегодня люди готовы поверить всему, что увидят в интернете, не вникая в суть и не зная фактов. Если кто-то верит, что я тот мужчина, к кому обратились за помощью и я отказал, то вы ошибаетесь. Я не менял номер своего телефона 15 лет! Мне нечего скрывать и не от кого убегать», — написал Торнике.