Двоеженство и загадка жизни: какая тайна, терзающая Игоря Квашу всю жизнь, была раскрыта после его смерти?
Игорь Кваша, выдающийся актер и сооснователь театра «Современник», оставил яркий след в мире искусства благодаря своему мастерству перевоплощения. Не менее значимым для мужчины стал проект «Жди меня», где люди имели возможность найти или узнать судьбу пропавших родных. Каждый выпуск давался телеведущему с большим трудом, так как он сам не знал, что произошло с его отцом. Удалось ли ему раскрыть главную тайну своей жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Хулиганские наклонностиИгорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве. В 1941 году, во время войны, его семью эвакуировали в Сибирь, а отец ушел на фронт и пропал без вести в 1942 году. Не зная судьбы родственника, парень пытался сбежать воевать, но его возвратили домой. После войны он вернулся в Москву, где, проводя время с друзьями на Арбате, стал проявлять хулиганские наклонности. Мать, заметив это, отвела его в театральный кружок, он влюбился в актерское мастерство и решил связать с ним жизнь. Игорь поступил в школу-студию МХАТ, стал старостой курса и сосредоточился на учебе.
Первый бракАктер познакомился со Светланой Мизери в драматическом кружке еще в школьные годы. Они поступили вместе в школу-студию МХАТ и вскоре сыграли свадьбу. Однако со временем их отношения начали ухудшаться: девушка предпочитала тишину и уединение, в то время как Игорь был компанейским человеком, стремящимся к общению. На третьем курсе они расстались, но развод отложили из-за нехватки свободного времени.
Новый жизненный этапИгорь начал новый жизненный этап, познакомившись с Олегом Ефремовым, с которым создал театр «Современник». Первая постановка на сцене МХАТа вызвала восторг зрителей. К идее театра присоединилась его студенческая подруга Галина Волчек, которая не только помогала в работе, но и пыталась устроить личную жизнь Кваши. В 1956 году, во время отдыха в Коктебеле, она познакомила его с Татьяной Путиевской, падчерицей писателя Александра Штейна, что привело к началу их романтических отношений.
Курортный романЭто была любовь с первого взгляда, которая вскоре переросла в курортный роман. Игорь Владимирович не был готов к его завершению и продолжал ухаживать за девочкой даже после окончания отпуска. Он сумел завоевать ее сердце во время поездки домой: Путиевская возвращалась в Москву с родителями на поезде, и Кваша отправлял ей трогательные телеграммы на каждой остановке. Главный сюрприз ждал ее на конечной станции — мужчина встретил ее на перроне с предложением руки и сердца, на которое Татьяна ответила положительно. Свадьбу долго откладывали из-за занятости Кваши, который постоянно пропадал на репетициях и гастролях, не находя времени для оформления развода со Светланой. В итоге влюбленные решили сначала устроить праздник, а официально оформить отношения позже. После «свадьбы» Путиевская переехала к Кваше, и его в родном театре стали шутливо называть «двоеженцем». Разрешить эту неловкую ситуацию удалось только в следующем году, когда новая жена забеременела. Вскоре она родила сына Владимира, имя которому выбрал Игорь. Он назвал ребенка в честь своего пропавшего отца.
Новая страстьВ начале 60-х Игорь открыл для себя новую страсть — кино. Ему нравились бесконечные павильоны, съемочные процессы, вагончики для грима и работа перед камерой. Хотя главные роли ему почти не предлагали, актер не унывал и соглашался на второстепенные. Даже в таких работах он умел проявить себя так, что зрители запоминали его лицо и с удовольствием шли на новые фильмы с его участием. Кваша снялся в «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сердца трех» и многих других. Особое значение в жизни Игоря Владимировича имела программа «Жди меня», в которую он был приглашен в 1998 году.
Никогда не забывая о своем героическом отце, Кваша с радостью помогал участникам передачи находить близких или узнавать их судьбы. Каждый выпуск он воспринимал очень близко к сердцу и сильно волновался, когда не удавалось что-то выяснить. Телеведущий прятал свои эмоции за вредной привычкой — курением, которая появилась у него еще в детстве. Супруга Игоря Владимировича понимала, что это не приведет ни к чему хорошему, но не могла отучить его от этого способа справляться со стрессом. Даже таблетки, выписанные после медицинского осмотра, не помогали. В последние годы жизни состояние здоровья артиста ухудшилось, но он так и не бросил курить. Игорь Владимирович использовал по несколько ингаляторов в день, чтобы справляться с приступами удушья, но продолжал ездить на съемки и выступления в театре. Боль от невозможности узнать о судьбе отца он глушил работой и помощью другим людям.