03 февраля 2026, 13:07

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Игорь Кваша, выдающийся актер и сооснователь театра «Современник», оставил яркий след в мире искусства благодаря своему мастерству перевоплощения. Не менее значимым для мужчины стал проект «Жди меня», где люди имели возможность найти или узнать судьбу пропавших родных. Каждый выпуск давался телеведущему с большим трудом, так как он сам не знал, что произошло с его отцом. Удалось ли ему раскрыть главную тайну своей жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Хулиганские наклонности Первый брак Новый жизненный этап Курортный роман Новая страсть Раскрыть долгожданную тайну

Хулиганские наклонности

Первый брак

Новый жизненный этап

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Курортный роман

Новая страсть

Игорь Кваша (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Раскрыть долгожданную тайну