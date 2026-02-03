Гуф прибыл на судебное заседание по делу о грабеже в бане

03 февраля 2026, 12:08

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ТАСС.