Гуф прибыл на судебное заседание по делу о грабеже в бане
Рэпер Алексей Долматов (Гуф) прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ТАСС.
Долматов и его подельник Геворк Саруханян обвиняются по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — открытое хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозой его применения.
По материалам дела, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки Долматов и Саруханян похитили у потерпевшего мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro. При этом Саруханян удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал насилием и нанёс ему не менее двух ударов в лицо.
Ранее дело Долматова прекратили, но СК его возобновил. Артист находится под подпиской о невыезде.
