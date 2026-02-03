«У меня отпадает челюсть»: Дмитрий Дибров публично признался в любви Ольге Бузовой
На премьерном показе фильма «Равиоли Оли» телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно и очень тепло высказался о своей коллеге Ольге Бузовой, исполнившей главную роль в комедии. Об этом сообщает Woman.ru.
Общаясь с прессой на красной дорожке, Дибров находился рядом с Бузовой — артистка нежно держала его за руки. В разговоре с журналистами телеведущий признался, что каждый раз теряет дар речи при виде Ольги.
По его словам, в такие моменты он уже не способен мыслить рационально, потому что испытывает к ней искреннюю любовь.
Свои эмоции Дибров подкрепил жестом — он сложил пальцы в форме буквы L, символизирующей слово love.
