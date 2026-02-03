«У меня отпадает челюсть»: Дмитрий Дибров публично признался в любви Ольге Бузовой

03 февраля 2026, 12:11

Дмитрий Дибров не сдержал чувств к Ольге Бузовой на красной дорожке

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

На премьерном показе фильма «Равиоли Оли» телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно и очень тепло высказался о своей коллеге Ольге Бузовой, исполнившей главную роль в комедии. Об этом сообщает Woman.ru.