Аферисты выставили на продажу 6 часов «развода» Ларисы Долиной
Мошенники предлагают российским Telegram-каналам купить шестичасовую аудиозапись, на которой зафиксирован процесс обмана Ларисы Долиной. Об этом сообщает Mash.
Стоимость «эксклюзива» начинается от 580 тысяч рублей. Аферисты запрашивают от 7,5 до 11 тысяч долларов (примерно 580–850 тысяч рублей) и принимают оплату исключительно в криптовалюте. В подтверждение подлинности они рассылают фрагменты телефонных разговоров, где певица общается с человеком, представившимся сотрудником спецслужб.
Из аудио следует, что злоумышленники убедили Долину установить приложение якобы для защиты телефона от прослушки — вероятно, на самом деле оно использовалось для слежки.
