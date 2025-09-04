«Дьявольский развод»: таролог предсказал будущее Дмитрия Диброва и Полины

04 сентября 2025, 09:38

Дмитрий Дибров с супругой Полиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

История с разводом Дмитрия Диброва и его супруги Полины продолжает оставаться в центре внимания. Информационное поле разделилось: одни источники сообщают о примирении пары, другие — о сохранении дружеских отношений, третьи занимают позицию наблюдателей. Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, — судя по раскладу карт Таро, вероятность развода звездной пары очень высока.







«Особенно ярко об этом говорит выпавшая в раскладе карта 6 Мечей, которая указывает на отдаление и расставание», — сказал он.

«Ситуация с разводом доставляет болезненные ощущения звёздной паре, о чём красноречиво говорит выпавшая в раскладе 10 Мечей», — добавил он.

«5 Посохов указывает на ссоры и трудности в попытках договориться друг с другом. Шут говорит о легкомысленных и необдуманных поступках. А выпавший в раскладе Дьявол указывает на попытки манипулировать друг другом. Словом, прийти к согласию в процессе развода им будет сложно», — объяснил специалист.