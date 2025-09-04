Звезду «Уральских пельменей» вытолкали с красной дорожки на премьере фильма, в котором она снималась
Звезду «Уральских пельменей» Дылдину не хотели пускать на красную дорожку в Москве
Звезду шоу «Уральские пельмени» Илану Дылдину не пустили на красную дорожку премьеры фильма «Колбаса», в котором она снималась. Актриса поделилась с подписчиками, что охранник не узнал ее.
Несмотря на участие в картине, Дылдиной пришлось доказывать свое право находиться на мероприятии. Работник начал легонько отталкивать ее в сторону, в ответ Илана попыталась прояснить недопонимание. Однако ее слова не возымели должного эффекта, мужчина оставался непреклонен.
«Здесь все актрисы и все снимались в этом фильме. Вот люди стоят, видите?», — иронично заметил охранник.После краткого конфликта актрисе все же удалось пройти на красную дорожку. Однако, по ее словам, неприятный осадок от инцидента остался.
«Я даже не успела ничего… Я в жизни не выходила на эти мероприятия, видимо, и не стоило. Прорываться на дорожку — точно не мое», — призналась она.3 сентября телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась относительно публичного спора между музыкантом Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Собчак поддержала позицию артиста, который заявил, что Мизулина стала причиной распада предыдущего брака певца SHAMAN. Журналистка назвала высказывание коллеги по шоу-бизнесу смелым.
