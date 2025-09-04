Звезду «Уральских пельменей» вытолкали с красной дорожки на премьере фильма, в котором она снималась

04 сентября 2025, 01:34

Звезду «Уральских пельменей» Дылдину не хотели пускать на красную дорожку в Москве

Илана Дылдина (Фото: Instagram* @ilana7788)

Звезду шоу «Уральские пельмени» Илану Дылдину не пустили на красную дорожку премьеры фильма «Колбаса», в котором она снималась. Актриса поделилась с подписчиками, что охранник не узнал ее.





Несмотря на участие в картине, Дылдиной пришлось доказывать свое право находиться на мероприятии. Работник начал легонько отталкивать ее в сторону, в ответ Илана попыталась прояснить недопонимание. Однако ее слова не возымели должного эффекта, мужчина оставался непреклонен.





«Здесь все актрисы и все снимались в этом фильме. Вот люди стоят, видите?», — иронично заметил охранник.

Илана Дылдина (Фото: кадр видео Instagram* @ilana7788)



«Я даже не успела ничего… Я в жизни не выходила на эти мероприятия, видимо, и не стоило. Прорываться на дорожку — точно не мое», — призналась она.