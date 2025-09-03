Карди Би швырнула ручкой в журналиста после вопроса о возможной беременности

03 сентября 2025, 22:36

Карди Би вспылила в Лос-Анджелесе после вопроса о четвёртой беременности

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

32-летняя Карди Би оказалась в центре очередного инцидента у здания суда в Лос-Анджелесе. Инцидент произошёл во время разбирательства по делу о предполагаемом нападении на охранника Эмани Эллиса, подавшего иск в 2020 году за случай, который, по его словам, произошёл двумя годами ранее.