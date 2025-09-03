Карди Би швырнула ручкой в журналиста после вопроса о возможной беременности
32-летняя Карди Би оказалась в центре очередного инцидента у здания суда в Лос-Анджелесе. Инцидент произошёл во время разбирательства по делу о предполагаемом нападении на охранника Эмани Эллиса, подавшего иск в 2020 году за случай, который, по его словам, произошёл двумя годами ранее.
Поводом для эмоциональной реакции певицы стало высказывание одного из журналистов. Он заявил, что, по словам источников, Offset якобы хвастается беременностью певицы в четвёртый раз. Далее репортёр напрямую задал Карди Би вопрос о возможных проблемах с отцовством, упомянув спортсмена Стефона Гиггза, с которым она состоит в отношениях с июня.
После этих слов артистка, не сдержав эмоций, схватила ручку у одного из фанатов и метнула её в журналиста, призвав его вести себя уважительно.
Она выразила негодование, заявив, что женщины никогда не позволяли себе подобные вопросы, и поинтересовалась, почему мужчина считает возможным говорить с ней подобным образом.
