«Вектор понятен»: Мизулина сделала заявление о возвращении Пугачевой в Москву после концерта Крида

04 сентября 2025, 06:13

Мизулина испугалась, что после скандала с Кридом выступать в Москву явится Пугачева

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опасается, что после скандального концерта Егора Крида в «Лужниках» можно ожидать возвращения в Россию Аллы Пугачёвой и ее мужа-юмориста Максима Галкина*. Своими рассуждениями она поделилась с подписчиками в личном Telegram-канале.





По словам Мизулиной, вектор развития событий становится вполне понятным, все закономерно. Сегодня «концерт со стриптизом на сцене», а завтра — появление в Москве Пугачёвой с Галкиным*.





«Кстати, занимательно, что сегодня покровители онлайн казино прямо обнажили себя, выступив в защиту скамера и этого мероприятия. Эти люди прямо показали обществу, что они против ценностей, за которые ратует наш Президент», — добавила Екатерина.