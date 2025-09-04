«Вектор понятен»: Мизулина сделала заявление о возвращении Пугачевой в Москву после концерта Крида
Мизулина испугалась, что после скандала с Кридом выступать в Москву явится Пугачева
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опасается, что после скандального концерта Егора Крида в «Лужниках» можно ожидать возвращения в Россию Аллы Пугачёвой и ее мужа-юмориста Максима Галкина*. Своими рассуждениями она поделилась с подписчиками в личном Telegram-канале.
По словам Мизулиной, вектор развития событий становится вполне понятным, все закономерно. Сегодня «концерт со стриптизом на сцене», а завтра — появление в Москве Пугачёвой с Галкиным*.
Егор Крид отреагировал на критику Мизулиной из-за концерта
«Кстати, занимательно, что сегодня покровители онлайн казино прямо обнажили себя, выступив в защиту скамера и этого мероприятия. Эти люди прямо показали обществу, что они против ценностей, за которые ратует наш Президент», — добавила Екатерина.30 августа во время выступления Крида в «Лужниках» на сцене танцевали девушки в откровенных костюмах на пилоне. Одна из танцовщиц страстно целовалась с артистом, и эти кадры транслировались на большом экране. После на Крида обрушилась волна критики в социальных сетях.
Мизулина признала, что концерты с элементами стриптиза в РФ формально не запрещены, однако она считает, что на них не должно присутствовать детей. При этом на шоу Крида минимальный возраст посещения был установлен на отметке 12+. Выходит, юных подростков в зале могло быть множество.
Напомним, что на скандальное мероприятие обратили внимание многие общественники, в том числе Сорок Сороков и лидер ФПБК Виталий Бородин. Глава Лиги безопасного интернета даже выразила уверенность, что после столь откровенного концерта многие девочки-подростки начнут повторять за взрослыми и танцевать стриптиз.
Ранее телеведущая Ксения Собчак высказалась относительно публичного спора между Кридом и Мизулиной. Она поддержала позицию Крида и сравнила его с Шаманом. Журналистка усомнилась, что SHAMAN сможет собрать полноценный концерт на большой площадке, например, в «Лужниках».
*Признан иноагентом в РФ