«Эдгард не принял, дочери не хотят общаться»: Аскольд Запашный рассказал шокирующую правду о внебрачном сыне и любовнице
Аскольд Запашный — артист, представитель известной цирковой династии в четвёртом поколении. Его всегда считали примерным семьянином, однако недавно он сообщил, что сам подал на развод 20 июля этого года. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Аскольд рассказал: у него есть внебрачный сын, которому уже 9 лет. И семья никак не хочет принимать мальчика. Детали шокирующей истории — в материале «Радио 1».
Развод Аскольда Запашного с женой Элен после 18 лет брака
Эдгард Запашный, как многие думали, был самым известным сердцеедом в знаменитой семье. Он завязывал отношения с актрисами и певицами, часто расставался и вновь сходился. Аскольд же, напротив, был более сдержанным и спокойным. Все знали о его браке с Элен и двух дочерях. Казалось, что в их семье всё было идеально, но на самом деле там уже давно назревали серьёзные проблемы.
«Наша личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. И то, что мне инкриминировалось как долги, что я должен делать то и то, мне надоело. А это было единственным, что сдерживало наш брак», — пояснил Запашный.
Он утверждает, что не может сказать ничего плохого о своей бывшей жене. Они прожили вместе много счастливых лет и стали родителями двух замечательных дочерей. Да, в их семье были кризисы, которые сильно повлияли на их жизнь.
«У нас был кризис сначала, он появился лет через 7. Началось с того, что у нас разделилась форма существования – я всё время находился на гастролях, а она всё время находилась в Москве. И на это повлияла, в том числе, и её мама. Она очень хотела, чтобы Элен была врачом, у них существует династийность, когда все мечтают, чтобы их дети были продолжателями общего дела. Надо отдать уважения маме Элен, она открыто никогда не высказывалась против нашего брака, хотя были какие-то шутки и попытки призвать дочь к здравому смыслу, что она, будучи гражданкой Израиля, связывает свою жизнь с человеком другого государства, да ещё и артистом. Но не помогло», — делился артист.
Аскольд подчеркнул, что для мамы Элен было главным её обучение. Когда в Москве открылся медицинский кабинет, ей это пришлось по душе. Однако соответствующее событие повлияло на отношения семьи.
«Когда ты не видишь человека постоянно, то у тебя появляются сторонние интересы, появляется какой-то флирт. Грубо говоря, мы превратились в друзей. Друзья с обязательствами и штампом в паспорте. Я пытался об этом говорить, но меня не очень слушали. Потому что Элен верила, что так можно существовать. Ну и в результате у меня появились отношения с артисткой нашего коллектива, с которой мы гастролировали. И у нас родился ребёнок», — признался представитель цирковой династии.
Кто стал любовницей и матерью внебрачного сына Аскольда Запашного
Любовницей и матерью внебрачного ребенка народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного является воздушная гимнастка Диана, работавшая в цирке братьев Запашных.
Аскольд сразу же рассказал жене о новой возлюбленной и намеревался совместно найти решение, которое не навредило бы детям. Диана забеременела в 2015 году. В то время пара отправилась за границу, где девушка поделилась радостной новостью о скором пополнении.
О том, что у него будет ещё один ребёнок, Аскольд также рассказал жене Элен. Реакция была предсказуемой.
«Странно, если бы она обрадовалась и побежала надувать шарики. Конечно, она сильно расстроилась, плакала, она надеялась то, что с нами происходит, это временно. Но в этом и была одна из проблем. Всё время ожидание, что проблемы в отношениях рассосутся сами по себе. Понятное дело, что для любой женщины я мерзавец, который пошёл изменил, у него забеременела девушка другая… Но все сложнее», — говорил Запашный.
Аскольд встречался с Дианой и даже планировал с ней совместное будущее, несмотря на то что официально всё ещё был женат на Элен. Однако неприятный разговор положил конец их отношениям.
«Диана выдала мне неожиданно-странную позицию, что она видит моё отношения с дочками дистанционно. Её не интересовало, каким образом я буду существовать со своими детьми дальше. Приоритет был на ней и на ребёнке. Это было для меня словно громом среди ясного неба, я увидел другого человека – это были жёсткие условия. Я не узнал её, не ожидал такого», — вспомнил артист.
Вера в Диану и её доброжелательность испарилась. Для Аскольда семья всегда была приоритетом, и он обожает своих дочерей. Однако ему фактически поставили ультиматум и потребовали отказаться от них. Запашный ответил возлюбленной категоричным отказом.
Аскольд оказался в непростой ситуации после расставания. Он потерял и Диану, и жену, после чего начал строить личную жизнь заново. Но тут вмешалась Элен, которая сыграла свою роль в его судьбе.
«И в какой-то короткий промежуток времени Элен либо увидела это, либо узнала. И предложила поговорить – она призналась, что ей тяжело без меня, поэтому предложила восстановить отношения. Я сразу согласился. Мы попробовали. Я счастливую жизнь с ней прожил. Когда я жил, то не планировал, что мне нужно дожить до определённого момента времени жили и умерли в один день», — пояснил дрессировщик.
В период восстановления отношений Элен постоянно звонила, интересуясь, где он находится, чем занимается и что происходит. По мнению Запашного, ревность разрушила их отношения.
Подробности о внебрачном сыне Аскольда Запашного
Запашный вспоминает, что когда Диана рожала, он был на гастролях. Однако перед этим они договорились сделать все возможное, чтобы роды прошли успешно.
«Я полностью её обеспечивал, просто без личных отношений. Мальчишка родился, но я на протяжении многих лет не озвучивал эту информацию. Имя придумала она, я был категорически против. Она назвала его Аскольд Запашный-младший. Я посчитал это очень глупым поступком, я видел в этом не желание сына назвать хорошим именем, а желание политизировать ребёнка и сделать таким образом, чтобы ни у кого не было сомнений, что это мой сын», — заявил Запашный.
Мальчик родился в августе 2016 года. Он очень похож на Аскольда и носит его фамилию.
«Я ему дал фамилию, я его обеспечиваю вместе с его мамой на протяжении всех этих лет. Я снимаю им квартиру, участвую в его жизни, я ему дарю хорошие подарки, поддерживаю в том, что он просит», — отметил Аскольд.
Его цель — превратить мальчика в циркового артиста. Однако мать вмешалась в эти планы. По словам Запашного, Диана использует ребёнка в своих интересах, стремясь улучшить свою жизнь за счёт него.
В программе «Секрет на миллион» дебютировал Аскольд Запашный-младший. Ребёнок чувствовал себя уверенно перед камерой, активно взаимодействовал с журналистами и отметил, что его часто спрашивают о своём имени.
«Спрашивают, это мой папа что ли? Я отвечаю: «Да, папа». Хочу познакомиться с дядей, сёстрами и бабушкой. Я мечтаю стать видео-блогером», — ответил мальчик.
Семья отвернулась от Аскольда Запашного и его ребёнка
Аскольд сообщил, что жена знала о его предстоящем отцовстве, однако это не помешало ей принять решение остаться с ним. Самым трудным для него стало то, что Элен не приняла ребенка и не проявляла к нему никакого интереса.
«Она постаралась отгородиться. К сожалению, вся моя семья так сделала. Эдгард сказал, что твои проблемы, решай сам. Он до сих пор его ни разу не видел. Основная проблема, что я не могу пока его интегрировать в свою рабочую жизнь. С ним в комплекте мама, а она большой раздражитель для всех и ситуация до безумия накалена», — объяснил Запашный.
Аскольд утверждает, что его дочерей использовали в качестве инструмента для развода. По его словам, одна дочь перестала общаться, а другая поддерживает контакт с ним.