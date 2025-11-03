«Эдгард не принял, дочери не хотят общаться»: Аскольд Запашный рассказал шокирующую правду о внебрачном сыне и любовнице

03 ноября 2025, 18:49

Аскольд Запашный

Аскольд Запашный — артист, представитель известной цирковой династии в четвёртом поколении. Его всегда считали примерным семьянином, однако недавно он сообщил, что сам подал на развод 20 июля этого года. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Аскольд рассказал: у него есть внебрачный сын, которому уже 9 лет. И семья никак не хочет принимать мальчика. Детали шокирующей истории — в материале «Радио 1».





Развод Аскольда Запашного с женой Элен после 18 лет брака

«Наша личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. И то, что мне инкриминировалось как долги, что я должен делать то и то, мне надоело. А это было единственным, что сдерживало наш брак», — пояснил Запашный.

Элен Райхлин и Аскольд Запашный



«У нас был кризис сначала, он появился лет через 7. Началось с того, что у нас разделилась форма существования – я всё время находился на гастролях, а она всё время находилась в Москве. И на это повлияла, в том числе, и её мама. Она очень хотела, чтобы Элен была врачом, у них существует династийность, когда все мечтают, чтобы их дети были продолжателями общего дела. Надо отдать уважения маме Элен, она открыто никогда не высказывалась против нашего брака, хотя были какие-то шутки и попытки призвать дочь к здравому смыслу, что она, будучи гражданкой Израиля, связывает свою жизнь с человеком другого государства, да ещё и артистом. Но не помогло», — делился артист.

«Когда ты не видишь человека постоянно, то у тебя появляются сторонние интересы, появляется какой-то флирт. Грубо говоря, мы превратились в друзей. Друзья с обязательствами и штампом в паспорте. Я пытался об этом говорить, но меня не очень слушали. Потому что Элен верила, что так можно существовать. Ну и в результате у меня появились отношения с артисткой нашего коллектива, с которой мы гастролировали. И у нас родился ребёнок», — признался представитель цирковой династии.

Кто стал любовницей и матерью внебрачного сына Аскольда Запашного

«Странно, если бы она обрадовалась и побежала надувать шарики. Конечно, она сильно расстроилась, плакала, она надеялась то, что с нами происходит, это временно. Но в этом и была одна из проблем. Всё время ожидание, что проблемы в отношениях рассосутся сами по себе. Понятное дело, что для любой женщины я мерзавец, который пошёл изменил, у него забеременела девушка другая… Но все сложнее», — говорил Запашный.

«Диана выдала мне неожиданно-странную позицию, что она видит моё отношения с дочками дистанционно. Её не интересовало, каким образом я буду существовать со своими детьми дальше. Приоритет был на ней и на ребёнке. Это было для меня словно громом среди ясного неба, я увидел другого человека – это были жёсткие условия. Я не узнал её, не ожидал такого», — вспомнил артист.

Аскольд Запашный



«И в какой-то короткий промежуток времени Элен либо увидела это, либо узнала. И предложила поговорить – она призналась, что ей тяжело без меня, поэтому предложила восстановить отношения. Я сразу согласился. Мы попробовали. Я счастливую жизнь с ней прожил. Когда я жил, то не планировал, что мне нужно дожить до определённого момента времени жили и умерли в один день», — пояснил дрессировщик.

Подробности о внебрачном сыне Аскольда Запашного

«Я полностью её обеспечивал, просто без личных отношений. Мальчишка родился, но я на протяжении многих лет не озвучивал эту информацию. Имя придумала она, я был категорически против. Она назвала его Аскольд Запашный-младший. Я посчитал это очень глупым поступком, я видел в этом не желание сына назвать хорошим именем, а желание политизировать ребёнка и сделать таким образом, чтобы ни у кого не было сомнений, что это мой сын», — заявил Запашный.

«Я ему дал фамилию, я его обеспечиваю вместе с его мамой на протяжении всех этих лет. Я снимаю им квартиру, участвую в его жизни, я ему дарю хорошие подарки, поддерживаю в том, что он просит», — отметил Аскольд.

Аскольд Запашный-младший



«Спрашивают, это мой папа что ли? Я отвечаю: «Да, папа». Хочу познакомиться с дядей, сёстрами и бабушкой. Я мечтаю стать видео-блогером», — ответил мальчик.

Семья отвернулась от Аскольда Запашного и его ребёнка

«Она постаралась отгородиться. К сожалению, вся моя семья так сделала. Эдгард сказал, что твои проблемы, решай сам. Он до сих пор его ни разу не видел. Основная проблема, что я не могу пока его интегрировать в свою рабочую жизнь. С ним в комплекте мама, а она большой раздражитель для всех и ситуация до безумия накалена», — объяснил Запашный.