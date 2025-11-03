«Не пью, сплю вовремя — а всё равно плохо»: Ксения Бородина рассказала о состоянии на отдыхе

03 ноября 2025, 17:22

Ксения Бородина пожаловалась на самочувствие во время отпуска

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что чувствует себя не лучшим образом даже во время отдыха.





В своём блоге она рассказала, что несмотря на здоровый образ жизни — отказ от алкоголя, спорт и соблюдение режима сна — устройства, отслеживающие её физическое состояние, показывают низкие результаты.



Ксения отметила, что такие показатели могут зависеть от разных факторов, включая поздний ужин или употребление мяса. По словам звезды, даже небольшие отклонения от режима сказываются на её самочувствии.





«Все пишут, что вчера было мясо — значит, организм не успел восстановиться. Не пьёшь, стараешься, спишь вовремя — вот и вся жизнь», — поделилась телеведущая.