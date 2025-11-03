«Не золото, но лучший»: Успенская объяснила, почему Плющенко для неё — чемпион

03 ноября 2025, 16:39

Любовь Успенская рассказала о поддержке Евгения Плющенко на Олимпиаде-2002

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская поделилась эмоциями о выступлении фигуриста Евгения Плющенко на Олимпиаде-2002.





Плющенко 3 ноября исполнилось 43 года. В беседе с «NEWS.ru» Успенская отметила, что очень болела за спортсмена на Играх в Солт-Лейк-Сити, где он уступил первое место Алексею Ягудину.

«Я тоже очень уважаю этого спортсмена, но болела за Женю. В тот день Женя не победил, у меня было испорченное настроение. Я очень за него болела», — сказала она.

«Когда я его вижу и встречаю, всегда рада нашей встрече. Женечка, я тебе желаю успехов. Ты для меня был, есть и будешь лучшим спортсменом, которого я когда-либо вообще так глубоко уважала», — заключила Успенская.

