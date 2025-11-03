«Умерла часть мозга»: страшный инсульт и долгожданное возвращение на сцену Аи из «Города 312». Как сейчас живет певица?
Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене. О том, что известно о ее здоровье и как сегодня живет певица — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Назаренко
Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, родилась 17 октября 1970 года в городе Фрунзе, который сегодня называется Бишкек. В возрасте семи лет она начала петь в детском хоре, а в двенадцать приняла участие в Республиканском фестивале народного творчества, где её заметил известный педагог вокала Рафаил Сарлыков. Он пригласил юную певицу в свой ансамбль «Аракет», который позже был удостоен звания народного коллектива в Киргизии. На родине Светлана получила звание заслуженной артистки и почетного гражданина Бишкека.
Вместе с основным составом группы «Город 312» Назаренко переехала в Москву, когда коллектив решил выйти на новый уровень. Группа стала лауреатом фестиваля «Радуга талантов», а спустя два года обрела широкую известность по всей стране. Песня «Останусь» стала саундтреком к фильму «Дневной дозор» и была признана лучшей по версии «MTV Россия» в 2005 году. Музыка «Город 312» звучала также в таких фильмах, как «Питер FM», «Ирония судьбы. Продолжение», «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Жара», «Викинг», «Продавец игрушек», «Пока цветет папоротник», «Жизнь впереди» и других.
За время своего существования группа выпустила пять оригинальных и два концертных альбома, а также другие сборники и синглы. Музыканты создали около двух десятков клипов и стали обладателями премий «Золотой граммофон», MTV RMA, Кинонаграды MTV Россия, «Рекордъ», «Муз-ТВ» и других. До создания «Города 312» Ая, как сольная исполнительница, записала два магнитоальбома и два диска в девяностых годах. Её сольный сингл «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь» был создан в процессе работы над музыкальным оформлением фильма «Викинг».
Под псевдонимом Aya312 артистка работала над сольным альбомом, который должен был рассказать женские истории и отразить женский взгляд на жизнь. Однако работу прервала болезнь, и фанаты с нетерпением ждут, когда Ая вернётся на сцену и представит завершённый альбом.
Проблемы со здоровьем Светланы Назаренко
Более двух десятилетий Ая была солисткой группы «Город 312». Её песни стали известными в России и за рубежом. Она неоднократно отмечала свои юбилеи, получала награды и признание от поклонников. Однако весной 2023 года коллектив объявил о приостановке концертной деятельности. Вскоре стало известно, что Светлану Назаренко, известную как Ая, заменит новая вокалистка — Диана Макарова. Сама Ая объявила об уходе в творческий отпуск, но заявила, что продолжит поддерживать коллег и следить за их проектами.
Назаренко четырежды перенесла коронавирус. В последний раз у неё было поражено 25% лёгких, она потеряла обоняние, но всё же смогла выздороветь. Однако последствия болезни оказались серьёзными. В интервью с телеведущим Андреем Малаховым исполнительница рассказала, что коронавирус повлиял на её суставы и сосуды, что привело к развитию тромбоза.
Назаренко продолжала выступать, несмотря на эти проблемы, веря в своё крепкое здоровье. Она ставила работу на первое место, не уделяя должного внимания своему самочувствию. Высокая температура и другие симптомы не вызывали у звезды беспокойства. Её голос оставался сильным, и она переживала только за него.
Инсульт Светланы Назаренко
Однажды певица почувствовала себя плохо перед выходом на сцену: она внезапно ощутила слабость, у неё началось носовое кровотечение и сильно заболела голова. Однако она не обратилась за медицинской помощью. Несмотря на плохое самочувствие, Назаренко вышла на сцену и выступила перед зрителями. После этого певица с мужем посетила мероприятие, а вернувшись домой, решила посмотреть сериал. Её супруг заметил, что Ая повторяет одну и ту же фразу, как будто в бреду. Он списал это на усталость.
Исполнительница приняла лекарство и уснула. Но ночью она проснулась из-за приступа рвоты. Муж понял, что это могут быть симптомы инсульта, и вызвал скорую помощь. Бригада доставила её в реанимацию в критическом состоянии. Врачи несколько дней боролись за жизнь артистки, и их прогнозы были неутешительными. Через несколько дней состояние Назаренко стабилизировалось, но левая половина ее тела осталась парализованной, и она с трудом говорила.
После такого опыта певица советует всем проходить ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких вен, чтобы предотвратить образование тромбов. Именно тромб стал причиной её инсульта.
«Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — рассказала Ая.
Левая рука Светланы всё ещё не функционирует, но она уже может передвигаться без посторонней помощи. Трость, с которой были сделаны первые шаги, Ая передала в больницу, чтобы ее могли использовать те, кто не может позволить себе новую.
Процесс реабилитации продолжается, и артистка выполняет упражнения на беговой дорожке, мечтая однажды снять специальную обувь и надеть туфли на высоких каблуках. Врачи честно предупредили исполнительницу, что её шансы на выживание были минимальными, но произошло чудо.
Личная жизнь Светланы Назаренко
Светлана Назаренко практически никогда не делилась подробностями о своей личной жизни, но известно, что она воспитывает дочь Екатерину, получившую образование в МГИМО.
В шоу «Аватар» она рассказала, что была близка с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Певица не уточнила, были ли их отношения романтическими или просто дружескими. В одном из своих номеров она включила в текст песни «Ты бросил меня» его имя.
«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала Ая.
На сегодняшний день Светлана находится под опекой своего мужа и дочери. Имя супруга певица предпочитает не раскрывать. По слухам, она давно рассталась с Алексеем Лесниковым и вышла замуж за другого мужчину, однако сама Назаренко не подтверждает и не опровергает эту информацию. Существует также мнение, что они по-прежнему вместе.
Как прошло первое выступление Светланы Назаренко после инсульта
Недавно Светлана Назаренко впервые выступила на юбилейном концерте «Русского Радио», посвящённом 30-летию радиостанции и премии «Золотой Граммофон». Концерт состоялся 30 октября 2025 года. Это был первый выход Аи на сцену после перенесённого инсульта.
На сцене артистку встретили стоя, а во время её выступления зал был оформлен в виде зрительного зала. Светлана исполнила свой знаменитый хит группы «Останусь», сидя в кресле.
Музыканты «Города 312» в беседе с Woman.ru назвали восстановление Аи долгим, непростым и дорогостоящим процесcом.
«Что-то бывает бесплатно. Где-то требуются большие деньги, поэтому надо работать.<...> Группа вообще работает для того, чтобы, собственно, спонсировать эти реабилитации, чтобы появлялись новые песни, и чтобы всячески поддерживать Свету, потому что сейчас в нашем положении ей сложнее всего», — заявили они.
Артисты выразили уверенность в положительном прогрессе реабилитации Светланы. Они также заверили, что будут поддерживать артистку в трудные времена.
По словам Аи, день ее первого выступления стал очень важным. Она отметила, что практически не спала и очень переживала.
«Большое счастье видеть своих коллег. Очень приятно, что меня так тепло встречают. Мне приятно, что меня рады видеть», — добавила Светлана.