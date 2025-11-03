«Умерла часть мозга»: страшный инсульт и долгожданное возвращение на сцену Аи из «Города 312». Как сейчас живет певица?

03 ноября 2025, 14:11

Светлана Назаренко (Ая) (Фото: Инстаграм* @aya312.ru)

Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене. О том, что известно о ее здоровье и как сегодня живет певица — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Светланы Назаренко Проблемы со здоровьем Светланы Назаренко Инсульт Светланы Назаренко Личная жизнь Светланы Назаренко Как прошло первое выступление Светланы Назаренко после инсульта

Биография Светланы Назаренко

Участники группы «Город 312» (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)



Проблемы со здоровьем Светланы Назаренко

Инсульт Светланы Назаренко

Светлана Назаренко (Ая) (Фото: Инстаграм* @aya312.ru)



«Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — рассказала Ая.

Личная жизнь Светланы Назаренко

«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала Ая.

Как прошло первое выступление Светланы Назаренко после инсульта

Светлана Назаренко (Ая) и Диана Макарова (Фото: Инстаграм* @gorod_312)



«Что-то бывает бесплатно. Где-то требуются большие деньги, поэтому надо работать.<...> Группа вообще работает для того, чтобы, собственно, спонсировать эти реабилитации, чтобы появлялись новые песни, и чтобы всячески поддерживать Свету, потому что сейчас в нашем положении ей сложнее всего», — заявили они.

«Большое счастье видеть своих коллег. Очень приятно, что меня так тепло встречают. Мне приятно, что меня рады видеть», — добавила Светлана.