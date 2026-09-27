«Хочу пожелать выздоровления»: Бузова высказалась о семейной драме Джигана и Самойловой

27 сентября 2026, 17:04

Ольга Бузова поддержала Джигана и Оксану Самойлову

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова не осталась в стороне от семейной драмы Джигана и Оксаны Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На фестивале «Удачные песни» певица призналась, что ей тяжело наблюдать за происходящим, особенно когда в конфликте оказываются замешаны дети и близкие.





«Всегда очень жаль, когда рушатся семьи, когда больно людям, детям, жене, родителям, маме, мужу. Я уверена, что ему тоже больно и стыдно», — высказалась Бузова.

«И когда попадаются такие видео — конечно, страшно и неприятно на все это смотреть. Я хочу пожелать выздоровления Денису, чтобы он морально чувствовал себя хорошо. Хочу пожелать сил Оксане», — добавила Ольга.