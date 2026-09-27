«Хочу пожелать выздоровления»: Бузова высказалась о семейной драме Джигана и Самойловой
Ольга Бузова поддержала Джигана и Оксану Самойлову
Ольга Бузова не осталась в стороне от семейной драмы Джигана и Оксаны Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На фестивале «Удачные песни» певица призналась, что ей тяжело наблюдать за происходящим, особенно когда в конфликте оказываются замешаны дети и близкие.
«Всегда очень жаль, когда рушатся семьи, когда больно людям, детям, жене, родителям, маме, мужу. Я уверена, что ему тоже больно и стыдно», — высказалась Бузова.Певица отметила, что знает Дениса Устименко-Вайнштейна как «абсолютно нормального адекватного молодого человека», поэтому происходящее вызывает у неё особые эмоции.
«И когда попадаются такие видео — конечно, страшно и неприятно на все это смотреть. Я хочу пожелать выздоровления Денису, чтобы он морально чувствовал себя хорошо. Хочу пожелать сил Оксане», — добавила Ольга.Бузова также вспомнила, что недавно встретила Самойлову на съёмках. По словам певицы, Оксана выглядела прекрасно, несмотря на сложный период, который сейчас переживает её семья.
Кроме того, Ольга рассказала о предстоящем концерте в октябре. Самойлова не сможет присутствовать на шоу, поскольку будет в отъезде, однако её дети, по словам Бузовой, на концерт придут.