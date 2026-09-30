«Это как будто демон»: Продюсер рассказал о влиятельных покровителях Джигана
Продюсер Дворцов подтвердил, что за Джиганом стоят влиятельные покровители
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что у рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) есть покровители. Он назвал этих людей очень влиятельными.
В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов отметил, что шоу-бизнес не отвернулся от Джигана даже после всего случившегося и интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак.
«Безусловно, он богатый человек, и за ним стоят очень влиятельные люди. Он может себе позволить всё и даже больше — деньги куры не клюют. Но когда у человека заходят шарики за винтики, уже правит дьявол в прямом смысле этого слова. Он знает, что он делает, к большому сожалению. Мне искренне жаль его семью, его команду», — заявил Сергей.Продюсер назвал рэпера талантливым и хорошим человеком. При этом он отметил, что в нетрезвом виде артист ведёт себя «как демон». По словам Дворцова, многие представители шоу-бизнеса любят, уважают и поддерживают певца.