«Это как будто демон»: Продюсер рассказал о влиятельных покровителях Джигана

30 сентября 2026, 11:54

Продюсер Дворцов подтвердил, что за Джиганом стоят влиятельные покровители

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что у рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) есть покровители. Он назвал этих людей очень влиятельными.





В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов отметил, что шоу-бизнес не отвернулся от Джигана даже после всего случившегося и интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак.

«Безусловно, он богатый человек, и за ним стоят очень влиятельные люди. Он может себе позволить всё и даже больше — деньги куры не клюют. Но когда у человека заходят шарики за винтики, уже правит дьявол в прямом смысле этого слова. Он знает, что он делает, к большому сожалению. Мне искренне жаль его семью, его команду», — заявил Сергей.