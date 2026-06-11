«Кармическая расплата — вся правда»: Почему на долю Лерчек выпало так много испытаний?

11 июня 2026, 11:51

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В последнее время новостные ленты пестрят заголовками, от которых стынет кровь: у 33-летней звезды соцсетей, Валерии Чекалиной (Лерчек), обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и разрушением позвонков. Девушка прошла уже шесть курсов химиотерапии, потеряла зрение на один глаз и отчаянно борется за жизнь ради четверых детей. В сети не утихают споры: одни обвиняют ее в симуляции, другие молятся за ее здоровье.





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» открыла натальную карту Валерии и заявила: все, что происходит сейчас с Лерчек — это не просто трагическая случайность. Это сильнейший кармический узел, который затягивался годами.





Иллюзия Льва и скрытая депрессия

«Ее восходящий знак (Асцендент) находится во Льве, а это люди-солнца. Их главная задача — сиять, быть в центре внимания и транслировать тотальный позитив. Восходящий Лев никогда не покажет свою боль на публике, даже если внутри всё рушится. Именно поэтому многих так раздражает, что Валерия продолжает улыбаться и делать макияж между курсами «химии». Это не игра, это базовая защита ее психики», — сказала она.

«Долгие годы Чекалина жила в состоянии глубочайшего внутреннего напряжения, вытаскивая всё на себе и пряча слезы за идеальной улыбкой. А, как мы знаем, у непрожитых чувств и подавленного стресса нет срока годности — рано или поздно они бьют по физическому телу», — отметила Рейн.

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Планета крайностей и цена обмана

«Уголовное дело о неуплате налогов, громкие суды и домашний арест — это были первые звоночки от Вселенной. Сатурн, великий кармический учитель, в этот период заблокировал ее действия. Но самое страшное то, что именно домашний арест и запрет следствия на посещение частных врачей стали роковыми. Валерия жаловалась на боли, но теряла драгоценное время, пытаясь добиться нормального обследования. Сатурн (планета ограничений) буквально запер ее в ловушке, не давая шанса предотвратить болезнь на ранней стадии», — добавила собеседница.

Удар по 8-му дому: Трансформация через грань жизни и смерти

«Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба 24 февраля 2026 года, сразу после рождения ее четвертого ребенка от нового возлюбленного Луиса. В астрологии этот период совпал с тяжелейшими транзитами: Сатурн перешел в зону репродуктивной системы и здоровья, сделав эту беременность невероятно сложной физически. Одновременно с этим включились энергии 8-го дома — сектора глубинных кризисов, чужих денег, онкологии и трансформации через нахождение на грани жизни и смерти. Транзиты высших планет (Урана и Нептуна) создали аспект «разрушенных надежд», когда все планы рухнули в один день», — объяснила Ариана.

Артем и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Есть ли шанс на спасение?

«Сейчас мы видим рыдающую Валерию, которая признается: "Я чувствую себя инвалидом, но я очень хочу жить!". В этих слезах больше искренности, чем во всех ее прошлых прогревах. С точки зрения астрологии, в ее карте есть позитивные аспекты поддержки — тригон Юпитера и Урана. Это означает, что общество, близкие и врачи будут бороться за нее до конца. У нее есть сильная энергия и мощный боевой настрой, о котором говорит ее жених. Если она действительно искренне выберет путь честности и света, ее планета-души, у которой нет срединного пути, вместо "наказания" даст ей "исцеление"», — заявила астролог.

«Остается лишь пожелать Валерии сил пройти эту страшную кармическую отработку, выйти в ремиссию и полностью переродить свою личность. А нам всем — сделать правильные выводы, пока Вселенная не решила преподать нам урок таким же безжалостным способом», — резюмировала собеседница.