01 июля 2026, 16:04

Наталья Рудова (Фото: Инстаграм* @rudovanata)

2 июля Наталья Рудова, известная российская актриса, телеведущая и популярный блогер, отмечает своё 43-летие. С детства она стремилась к карьере в искусстве и быстро завоевала признание критиков и любовь публики, став одной из самых привлекательных актрис в мире сериалов. Подробнее о звездном пути Рудовой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Рудовой Карьера Натальи Рудовой Личная жизнь Натальи Рудовой Скандалы с участием Натальи Рудовой

Биография Натальи Рудовой

Наталья Рудова с сестрой (Фото: Инстаграм* @rudovanata)

Карьера Натальи Рудовой

Наталья Рудова (Фото: Инстаграм* @rudovanata)

Личная жизнь Натальи Рудовой

Наталья Рудова (Фото: Инстаграм* @rudovanata)

«Мне не нравятся мужчины-актеры. Я не смогла бы строить отношения с ними. Поэтому романов с актерами на площадке у меня никогда не было. Знаете, как говорят: женщина-актриса больше чем женщина, мужчина-актер меньше чем мужчина», — говорила артистка.

Скандалы с участием Натальи Рудовой

Наталья Рудова угодила в скандал с эскортницами

«Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — гневно заявила знаменитость.

Наталья Рудова уличила коллег-актрис в эскорте

«Я, как человек из этой сферы, скорее всего, знаю, кто стоит за успехом тех или иных актрис. Да, 2024 год, но это все еще существует», — призналась знаменитость в одном из интервью.