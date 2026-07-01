Едва не погибла в детстве, имела многочисленные романы и попала в скандал с эскортом: как живет актриса Наталья Рудова?
2 июля Наталья Рудова, известная российская актриса, телеведущая и популярный блогер, отмечает своё 43-летие. С детства она стремилась к карьере в искусстве и быстро завоевала признание критиков и любовь публики, став одной из самых привлекательных актрис в мире сериалов. Подробнее о звездном пути Рудовой — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Рудовой
Наталья Рудова родилась 2 июля 1983 года в узбекском городе Пахтакор. Её родители не были связаны с искусством: мать Валентина Павловна трудилась инженером-проектировщиком в строительной отрасли, а отец Александр занимался предпринимательской деятельностью.
Наталья появилась на свет, когда её мать находилась в отпуске, гостив у бабушки. Восстановив силы, Валентина вместе с дочерью вернулась в родной Актау, расположенный на побережье Казахстана.
С детства Наташа была активным ребенком с богатым воображением и часто погружалась в мечты. Она увлекалась творчеством во всех его формах: участвовала в детских театральных постановках, занималась рисованием, вышивкой крестиком и танцами.
В детстве Рудова была крайне непоседливой: она постоянно носилась по улицам и лазила по деревьям, что нередко приводило к падениям и травмам. Однажды, упав с высоты, девочка получила сотрясение мозга. Наталью госпитализировали с высокой температурой, и врачи были поражены, как ей удалось выжить.
Когда Наталье исполнилось 12 лет, её родители решили развестись. Развод дался девочке нелегко, но она постаралась понять и принять решение родителей. Вместе с матерью и старшей сестрой Оксаной Рудова переехала в Иваново.
В новой школе Наталья быстро адаптировалась. Особое внимание она уделила участию в драматическом кружке, который открыл для неё мир театрального искусства. Несмотря на первоначальные мечты о карьере учителя, товароведа или продавца, с каждым выступлением в школьных спектаклях Рудова всё больше убеждалась, что её истинное призвание — кино.
После окончания школы Наталья поступила в Ивановское областное училище культуры на курс, который вела Танзиля Щекина. Во время учебы она начала зарабатывать первые деньги, выступая на детских новогодних концертах вместе с друзьями-однокурсниками.
После завершения образования Наталья переехала в Москву, где, по ее мнению, было больше возможностей для карьеры на телевидении. Сначала она жила у сестры, но вскоре нашла работу в спортивном магазине и сняла жилье. В 20 лет Наталья стала полностью независимой и начала зарабатывать самостоятельно, хотя актерская карьера не приносила ей успеха.
Рудова активно посещала кастинги, но они не приносили результатов. Владелец магазина, понимая ее ситуацию, часто отпускал Наталью на пробы во время ее рабочих смен. В это же время она начала работать моделью, и ее лицо неоднократно появлялось на обложках известных глянцевых журналов. Также Наталья участвовала в социальной рекламе вместе с актером и музыкантом Николаем Фоменко.
Карьера Натальи Рудовой
В 2005 году актриса получила шанс: её пригласили на эпизодическую роль в телесериал «Примадонна». Даже несколько минут на экране помогли ей сделать первый шаг в мире кино. В 2006 году она снялась ещё в нескольких российских сериалах, среди которых были «Кто в доме хозяин?» и «Проводница».
Год спустя на российском телевидении вышел адаптированный вариант колумбийского сериала «Война Роз», получивший название «Татьянин день». Эта работа принесла Наталье широкую известность. Главные героини картины боролись за любовь на протяжении 221 серии. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, эта мелодрама стала самым популярным сериалом 2007 года.
Актриса продолжала активно сниматься, получая как второстепенные, так и главные роли, например, в многосерийной картине «Дыши со мной», где вместе с ней снялся Антон Макарский. Рудова также часто появлялась в полнометражных фильмах, преимущественно комедийного жанра.
В 2012 году она сыграла одну из главных ролей в популярном ситкоме «Универ. Новая общага». На съёмках этого проекта она познакомилась с Настасьей Самбурской. Хотя во время работы над ситкомом они не особенно общались, на съёмках фильма «Женщины против мужчин» на Кубе они подружились. В 2022 году Наталья снялась в эротическом детективе «Жизнь по вызову».
Её фильмография включает не только кинопроекты, но и музыкальные клипы. Она снималась в роликах для таких исполнителей, как рэпер Тимати, Егор Крид, Анна Седокова и Скруджи. В 2018 году она приняла участие в съёмках музыкального видео «Ты попал» на песню Иды Галич.
Личная жизнь Натальи Рудовой
Вокруг личной жизни Натальи Рудовой всегда ходило много слухов. Благодаря яркой внешности актрисы ей приписывали романы с коллегами по съёмочной площадке. Например, в 2007 году говорили о её кратковременном романе с партнёром по сериалу «Татьянин день» Кириллом Сафоновым.
Также журналисты писали о возможной связи Натальи с певцом Дмитрием Колдуном. По некоторым данным, они начали отношения в 2008 году, когда Рудова участвовала в программе «Две звезды» вместе с музыкантом. Пара рассталась в 2010 году.
Когда артистка была на пике популярности после сериала «Татьянин день», она неоднократно заявляла, что пока не готова к браку и серьёзным отношениям. В молодые годы она предпочитала проводить время в клубах и на танцевальных площадках, наслаждаясь общением с друзьями.
В 2016 году папарацци запечатлели Наталью Рудову в клубе в тесном контакте с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Позже в интервью Рудова подтвердила, что они с певцом давно дружат, а их поцелуй был вызван лишь влиянием алкоголя. О романтических отношениях, по словам артистов, не может быть и речи.
Вскоре возобновились слухи о личной жизни известной персоны. В соцсетях она опубликовала фотографию с резидентом Comedy Club Женей Синяковым, что вызвало предположения о романе. Однако знаменитость опровергла эти догадки.
Ранее Наталью связывали с реалити-шоу «Дом-2», когда участник проекта Захар Саленко отправил ей сообщение в социальной сети. Это вызвало недовольство его девушки, и имя знаменитости стало упоминаться в эфире. Рудову это рассердило. Она опубликовала пост, в котором резко высказалась о шоу и его участниках.
В 2020 году в социальных сетях появилось провокационное фото Натальи с заметно округлившимся животом. Это вызвало слухи о её беременности. В отцы будущего ребёнка был записан владелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов.
Летом 2021 года СМИ сообщили, что новым возлюбленным актрисы стал 26-летний Кирилл Бекетов, владелец модного бара «Мемо».
Артистке часто приписывали романы с коллегами и другими известными людьми, но сама Наталья не подтверждала эти слухи.
«Мне не нравятся мужчины-актеры. Я не смогла бы строить отношения с ними. Поэтому романов с актерами на площадке у меня никогда не было. Знаете, как говорят: женщина-актриса больше чем женщина, мужчина-актер меньше чем мужчина», — говорила артистка.
На текущий момент Наталья Рудова не состоит в браке и не имеет детей.
Скандалы с участием Натальи Рудовой
Наталья Рудова угодила в скандал с эскортницами
В 2019 году актриса оказалась в центре громкого скандала, связанного с эскортом. В тот год выпуск программы Андрея Малахова под названием «Рынок шкур» вызвал широкий общественный резонанс. В центре внимания оказалась модель Кира Майер, которую подозревали в оказании эскорт-услуг. Однако в ходе обсуждения пострадала и актриса Наталья Рудова.
Светские хроникеры наткнулись на анкеты известных актрис, певиц и телеведущих на сайтах, предлагающих эскорт. При этом многие из таких ресурсов содержат информацию о людях, не имеющих отношения к этим услугам. Например, агент Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой даже пыталась бороться с одним из пабликов, чтобы защитить честь и репутацию своих клиенток.
После публикации на этом ресурсе телефон агента был буквально завален сообщениями. Например, за компанию с Рудовой на Мальдивах предлагали около восьми миллионов рублей в течение пяти дней. Агент объяснила в эфире передачи, что знаменитости обычно не дают официальных опровержений на такие слухи, поскольку это в конечном итоге увеличивает их популярность.
Однако Наталья Рудова неожиданно не стала молчать и резко высказалась в адрес Андрея Малахова.
«Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — гневно заявила знаменитость.
Наталья Рудова уличила коллег-актрис в эскорте
Бывшая участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» поделилась, что на протяжении всей своей жизни она сталкивается с различными стереотипами. Многие люди считают, что ей, как привлекательной женщине, все дается без усилий, приписывают наличие состоятельных покровителей и даже предполагают, что она занимается эскортом.
Наталья Рудова отметила, что такие разговоры ее расстраивают, так как она всего добилась самостоятельно и преодолела множество препятствий на пути к успеху. Однако актриса не отрицает, что в киноиндустрии существуют случаи, когда люди достигают высот благодаря своим сексуальным связям с влиятельными личностями.
«Я, как человек из этой сферы, скорее всего, знаю, кто стоит за успехом тех или иных актрис. Да, 2024 год, но это все еще существует», — призналась знаменитость в одном из интервью.
На вопрос о том, сохраняется ли практика лоббирования через постель, она ответила: «Конечно, и это широко известно. Мы все знакомы с некоторыми актрисами, которые участвуют в этом».