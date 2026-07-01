Защита Лерчек опровергла подготовку иска к Отару Кушанашвили
Адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек), Олег Бадма‑Халгаев, заявил, что они не знают ни о каком судебном иске к Отару Кушанашвили. Об этом пишут «Известия».
Телеведущий ранее заявил, что получил угрозы от неизвестных лиц после того, как высказал сомнения относительно диагноза блогерши. После того как Кушанашвили, имеющий опыт борьбы с онкологией, усомнился в правдивости диагноза Чекалиной, он отметил, что в случае серьёзной угрозы жизни врачи запрещают интенсивные физические нагрузки. Журналист подчеркнул, что есть основания полагать, что степень серьёзности заболевания Валерии могла быть преувеличена.
До этого Валерия Чекалина, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, высказалась о своем состоянии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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