01 июля 2026, 14:42

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Павел Деревянко давно завоевал репутацию яркого и харизматичного актера театра и кино. За годы работы он доказал, что одинаково уверенно чувствует себя в самых разных жанрах. Ему удаются и гротескные образы, и глубокие драматические роли, и сильные трагические характеры. Именно поэтому сегодня с ним охотно работают известные режиссеры. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Театр Фильмы с Павлом Деревянко Скандалы Личная жизнь Павла Деревянко Павел Деревянко сейчас

Детство и юность

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Театр

Фильмы с Павлом Деревянко

Скандалы

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Личная жизнь Павла Деревянко

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Павел Деревянко сейчас