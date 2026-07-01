Увязнув в скандалах, долгах на 200 млн и громких романах, Павел Деревянко остается любимцем зрителей: что скрывает знаменитый актер?
Павел Деревянко давно завоевал репутацию яркого и харизматичного актера театра и кино. За годы работы он доказал, что одинаково уверенно чувствует себя в самых разных жанрах. Ему удаются и гротескные образы, и глубокие драматические роли, и сильные трагические характеры. Именно поэтому сегодня с ним охотно работают известные режиссеры. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юностьПавел Юрьевич Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге. Он вырос в семье рабочих. Его отец Юрий Павлович и мать Татьяна Васильевна много лет трудились на заводе «Красный котельщик». У актера есть старший брат Александр. С ранних лет Павел пробовал себя в разных занятиях. Он увлекался спортом и танцами. При этом четких планов на будущее у него тогда не было.
В школе мальчик часто доставлял взрослым проблемы. Учителя жаловались и на поведение, и на успеваемость. В восьмом классе ему грозил второй год. Тогда подросток решил уйти из школы. Дальше начался период поисков. Павел пытался учиться в медицинском училище и в кулинарном, но надолго нигде не задержался. Потом он пошел на курсы парикмахера. Позже юноша захотел получить школьный аттестат через вечернюю школу, однако и там проучился меньше месяца.
В молодости Деревянко занялся тяжелой атлетикой. Он мечтал стать культуристом. Тренировки помогли ему укрепить форму: при росте 170 сантиметров его вес составлял 75 килограммов. Но и этот путь быстро наскучил. Уже через полгода Павел понял, что спорт не станет делом его жизни. После этого он решил попробовать себя на сцене. Молодой человек записался в театральную студию «Лестница» в Таганроге. В спектаклях у него многое получалось, и он захотел поступить в московский театральный вуз. Первая попытка не принесла успеха. В столице к нему не отнеслись всерьез, и он уехал ни с чем.
Неудача сильно его расстроила. Павел покинул Москву и отправился в Сочи, где выступал в составе шоу-балета «Телефон». Но мысль об актерской профессии его не отпускала. Вскоре он вернулся в родной город и снова пришел в студию «Лестница». Через год Деревянко еще раз поехал в Москву. На этот раз ему повезло. Его приняли в актерскую группу ГИТИСа, в мастерскую Леонида Хейфеца. Даже слабый диктант не помешал поступлению. Первый курс Павел учился на контракте.
Сначала студент не слишком усердно занимался. Однако к четвертому курсу он сумел наверстать упущенное. Перед выпускными экзаменами нагрузки оказались слишком тяжелыми. Из-за усталости и нервного напряжения Павел дважды терял сознание. Один из обмороков случился прямо во время показа дипломного спектакля.
ТеатрАктерская карьера Павла Деревянко началась еще во время учебы. На втором курсе его заметила режиссер Нина Чусова и позвала на роль Володи Телескопова в спектакль «Затоваренная бочкотара». Затем он сыграл в постановках «Шинель» и «Роберто Зукко». После выпуска из ГИТИСа в 2000 году артист выходил на сцены разных театров и участвовал в антрепризах. Зрители запомнили его по работам в спектаклях «Имаго Pigmalionum», «Портрет» и «Русские горки». В 2007 году Деревянко присоединился к труппе Театра имени Моссовета.
Позже актера начал приглашать режиссер Андрей Кончаловский. В этом театре Павел сыграл Цахеса в «Крошке Цахесе» и Ивана Петровича Войницкого в «Дяде Ване» по Антону Чехову. Кроме того, он выходил на сцену Театра имени А. С. Пушкина в спектакле «Вий» и Театра имени К. Станиславского в постановке «Мастер и Маргарита». В 2019 году в Театре имени Моссовета прошла премьера спектакля Нины Чусовой «Великолепный рогоносец». В этой работе Деревянко выступил в дуэте с Юлией Хлыниной. После премьеры Иван Ургант пригласил актеров в свою студию, чтобы поговорить о постановке.
Фильмы с Павлом ДеревянкоПосле дебюта в фильме «Ехали два шофера» в 2001 году Павел Деревянко продолжил активно сниматься и уже в 2003 году появился в проекте «Ледниковый период». В 2004 году он сыграл в военной драме «Штрафбат», а в 2005-м — в фильме «Бой с тенью». Затем последовали роли в картине «Девять жизней Нестора Махно» в 2006 году, в комедии «Любовь в большом городе – 2» и военной драме «Брестская крепость» в 2010-м. В 2012 году актер снялся в сериале «Обратная сторона Луны», а в 2016-м — в фильме «СуперБобровы».
В 2017 году Деревянко появился в картине «Салют-7», а 2018 год оказался для него особенно насыщенным: он снялся в проектах «Ночная смена», «Домашний арест» и «Универ. Новая общага». С 2019 по 2022 год актер играл одну из заметных ролей в сериале «Дылды». В 2020 году с его участием вышли «Идеальная семья» и стартовал сериал «Беспринципные», в котором он снимался до 2024 года.
В 2021 году Павел Деревянко появился сразу в нескольких заметных проектах — «Бендер: Начало», «Бендер: Золото империи» и «Подельники». В 2023 году его фильмография пополнилась картинами и сериалами «Беспринципные в деревне», «Сансара», «Короче, план такой», «Ласт квест» и «Волшебный участок». В 2024 году актер снялся в проектах «Первый номер», «Конец Славы», «Как Деревянко Ломоносова играл», «Золото Умальты» и «Третье сентября». В 2025 году ожидаются новые работы с его участием: «Бес попутал», «Беспринципные в Питере» и «Открытый брак. Идеальная семья».
СкандалыВ ноябре 2023 года Павел Деревянко попал в центр громкого скандала. СМИ писали, что актер через суд потребовал у бизнесмена Григория Мулузяна компенсацию за потерю денег в криптопроекте. Тогда же предприниматель Сергей Николенко подал заявление на Павла и его партнера. По его словам, он вложил средства в их дело, но не получил обещанный доход. Позже Деревянко подтвердил, что сам обратился в суд на людей, которых раньше считал надежными партнерами. Он подчеркнул, что считает себя в этой истории только потерпевшим.
Общий долг артиста перед кредиторами достиг примерно 200 млн рублей. Часть этой суммы он действительно взял в банке. О другом займе, который оформили от имени Николенко, Павел, по его словам, узнал уже после требований выплатить проценты и неустойку. Деревянко рассказал, что Мулузян приносил ему на подпись разные бумаги. Позже выяснилось, что среди них были договоры займа. При этом, как утверждает актер, денег от Николенко он не получал.
Осенью 2024 года Павел выиграл процесс. Его адвокаты представили много доказательств того, что средства к нему не поступали. В итоге суд признал договор незаключенным и отказал Николенко в требованиях. Однако через год инстанция вновь обязала актера выплатить 13 млн рублей. В октябре 2025 года суд начал рассматривать уголовное дело против Мулузяна. Следствие вменяло ему четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере. Ущерб по материалам дела оценили в 400 млн рублей. В число потерпевших вошел и Деревянко. В марте 2026 года суд вынес приговор. Мулузян получил шесть лет колонии общего режима.
Личная жизнь Павла ДеревянкоНесмотря на плотный график в кино и театре, Павел Деревянко давно остается героем светской хроники. Пресса регулярно писала о его романах и новых увлечениях. Среди самых обсуждаемых отношений артиста называли роман с молодой актрисой Ольгой Дымской. Затем в его жизни появилась модель Вера Гоппен. Позже Павлу приписывали связь с певицей Еленой Князевой и сотрудницей салона красоты Надеждой Салтановой. При этом бывшие избранницы неизменно отзывались о нем тепло.
Отдельное место в личной истории Деревянко заняли отношения с Дарьей Мясищевой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара. Однако рождение ребенка не изменило образ жизни актера. Уже через несколько месяцев он вновь оказался в центре разговоров о новых романах. Друзья артиста рассказывали, что в какой-то момент Павел и Дарья с трудом находили общий язык. В 2012 году они снова начали вместе выходить в свет. После этого появились слухи о воссоединении пары. СМИ не раз сообщали, что Павел и Дарья живут вместе и воспитывают детей. В 2014 году у них родилась вторая дочь Александра.
Позже семья поселилась в загородном доме на Николиной Горе в Подмосковье. Этот особняк когда-то построил авиаконструктор Владимир Мясищев, прадед Дарьи. Она работает пекарем и развивает собственный бренд, который выпускает безглютеновый хлеб.
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В 2020 году заговорили о возможной свадьбе Павла и Дарьи после десяти лет отношений. Но вскоре стало известно о расставании. Это произошло накануне 2021 года. Сам Деревянко говорил, что никто никого не бросал. После разрыва он пережил тяжелый период. Актер признавался, что столкнулся с депрессией и обращался к психотерапевту. Уже через месяц Павел пришел на церемонию премии «Золотой орел» с новой спутницей. Ею стала Алена Иванова, модель и призер турниров по бальным танцам.
Осенью того же года внимание публики снова переключилось на личную жизнь звезды. На дне рождения стоматолога Антона Криворотова Деревянко появился с Зоей Фуць. Она занимается бизнесом в сфере одежды и доставки кокосовой воды. Известно, что ее дети учатся в Барвихинской школе. На той же вечеринке присутствовала и Дарья Мясищева. В 2024 году Павел пришел с Зоей на премьеру фильма «Конец Славы». В беседе с журналистами он подтвердил, что именно она стала его любимой женщиной. По словам артиста, они знали друг друга давно. Со временем дружеские отношения переросли в роман. Сейчас пара живет вместе.
В мае 2025 года Деревянко сделал Зое предложение. Он попросил ее руки прямо перед матчем между «Акроном» и «Динамо» на ВТБ-Арене. Позже актер назвал дату свадьбы. Он посчитал ее «космической» — 08.08.2025.