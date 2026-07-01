Елена Летучая получила удар по голове во время съёмок «Нового Ревизорро»

01 июля 2026, 13:30

Елена Летучая (Фото: Instagram* @elenapegas)

Телеведущая Елена Летучая получила удар по голове во время съёмок нового сезона программы «Новый Ревизорро».





Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Пятницы!», инцидент произошёл в медицинском центре, где пациентам незаконно оформляли кредиты. При попытке съёмочной группы войти в учреждение неизвестный мужчина набросился на Летучую.

«На меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съёмки ввиду того, что из-за этого инцидента мне был прописан постельный режим», — рассказала телеведущая.