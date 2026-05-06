«Обещал больше»: фанаты уличили Ваню Дмитриенко во лжи после концерта в Волгограде
Поклонники Вани Дмитриенко в Волгограде заявили, что артист сократил программу концерта 1 мая. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Одна из зрительниц рассказала, что вечер длился один час и 20 минут вместо заявленных двух часов. По ее словам, певец анонсировал 25 песен, но исполнил лишь 18. Девушка опубликовала видео с возмущением в социальных сетях. В комментариях многие слушатели поддержали ее и заявили, что такие короткие выступления у артиста случаются не впервые.
Автор ролика назвала ситуацию настоящим обманом. Часть пользователей сети согласилась с такой оценкой и напомнила о прошлых промахах исполнителя. Один из самых заметных эпизодов произошел в феврале в Ярославле. Во время концерта Дмитриенко предложил залу петь вместе с ним «весь Челябинск», и фанаты тогда объяснили оговорку сильной нагрузкой.
