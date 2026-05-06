«Я очень испугалась»: Алсу впервые откровенно высказалась о жизни после развода

Певица Алсу объяснила, как развод помог ей открыть в себе новые возможности

Алсу Абрамова

Заслуженная артистка России Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) впервые после развода с бизнесменом Яном Абрамовым рассказала о своём внутреннем состоянии.





В беседе с Пятым каналом в эфире шоу «Посиделки» Алсу призналась, что долгое время считала себя слабым человеком. Сначала её надёжно защищал отец, а затем — муж, с которым она прожила 18 лет в браке.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — поделилась исполнительница.