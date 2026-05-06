«Я очень испугалась»: Алсу впервые откровенно высказалась о жизни после развода
Певица Алсу объяснила, как развод помог ей открыть в себе новые возможности
Заслуженная артистка России Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) впервые после развода с бизнесменом Яном Абрамовым рассказала о своём внутреннем состоянии.
В беседе с Пятым каналом в эфире шоу «Посиделки» Алсу призналась, что долгое время считала себя слабым человеком. Сначала её надёжно защищал отец, а затем — муж, с которым она прожила 18 лет в браке.
«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно: а как я буду одна? Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — поделилась исполнительница.Сейчас артистка уверена: женская сила заключается не только в нежности, но и в умении вовремя признать свою внутреннюю мощь. Отдельно Алсу рассказала, что одних аффирмаций для успеха недостаточно.