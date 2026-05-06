Айнура из «Кухни» стала петь на частных мероприятиях и проводить обряды очищения перед обрезанием в Москве
Звезда сериала «Кухня» Жаныл Асанбекова стала петь на частных мероприятиях и проводить обряды очищения перед обрезанием в Москве из-за невостребованности. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Актриса, прославившаяся ролью уборщицы Айнуры из ресторана «Клод Моне», теперь даёт выступления на русском и киргизском языках на различных торжествах: свадьбах, переездах в новый дом, днях рождения и даже перед операциями. Особой популярностью пользуются праздники в честь обрезания детей. Её уникальное представление — «шоу очищения» — включает выход в традиционном костюме и проведение обряда «алас-алас», который, по мнению заказчиков, избавляет от тревог, негатива и «выгоняет духов».
За стандартный корпоратив, включающий пять–шесть песен и обряд, артистка получает около 15 тысяч рублей. С детства она занимается музыкой, но именно сейчас это стало её основным источником дохода. На текущий год у неё запланировано лишь два кинопроекта, а основную часть заработка составляют концерты и частные выступления.
Жаныл Асанбекова живёт в Подмосковье и выступает по всей стране. В 2023 году она столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями, задолжав около полумиллиона рублей по кредитам. Чтобы справиться с долгами, звезда совмещала съёмки и выступления на корпоративных мероприятиях.
