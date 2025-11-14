«Ее главный плюс»: Пригожин в день рождения Лолиты рассказал о ней правду

14 ноября 2025, 12:13

Продюсер Пригожин: Лолита Милявская не способна на обман

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня день рождения у российской певицы Лолиты Милявской. Несмотря на свой возраст, она по-прежнему собирает огромные залы и продолжает заряжать людей своим неиссякаемым оптимизмом.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения и рассказал, какой она человек.





«Я знаю Лолиту с того момента, когда она приехала в столицу. Я был тогда тоже еще молоденький. Мы всегда были дружны, общались и даже был период, когда вместе поработали. Поэтому у нас очень хорошее взаимное уважение друг к другу и отношение», — сказал он.

«Она для меня умница, я восхищаюсь всегда. Она очень искренняя и честная по отношению к себе и к людям, то есть не обманывает ни друзей, ни знакомых. Она настоящая, и в этом ее главный плюс», — поделился Пригожин.