«Ее главный плюс»: Пригожин в день рождения Лолиты рассказал о ней правду
Продюсер Пригожин: Лолита Милявская не способна на обман
Сегодня день рождения у российской певицы Лолиты Милявской. Несмотря на свой возраст, она по-прежнему собирает огромные залы и продолжает заряжать людей своим неиссякаемым оптимизмом.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения и рассказал, какой она человек.
«Я знаю Лолиту с того момента, когда она приехала в столицу. Я был тогда тоже еще молоденький. Мы всегда были дружны, общались и даже был период, когда вместе поработали. Поэтому у нас очень хорошее взаимное уважение друг к другу и отношение», — сказал он.
Продюсер выразил восхищение певицей и заявил, что у нее всегда была яркая и насыщенная жизнь, потому что это соответствует ее темпераменту.
«Она для меня умница, я восхищаюсь всегда. Она очень искренняя и честная по отношению к себе и к людям, то есть не обманывает ни друзей, ни знакомых. Она настоящая, и в этом ее главный плюс», — поделился Пригожин.