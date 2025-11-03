«Я мужикам не доверяю»: Пригожин запретил Валерии дружить с мужчинами
Певица Валерия рассказала об отсутствии друзей-мужчин из-за принципов супруга
Певица Валерия в беседе с журналистами Propusk.tv сообщила, что у неё нет друзей-мужчин. Такой подход она связывает с позицией своего супруга, Иосифа Пригожина.
Поводом для разговора стал вопрос о вере в дружбу между мужчиной и женщиной. Мнения артистов по этому вопросу разошлись. Валерия отметила, что Пригожин, в отличие от неё, легко поддерживает дружеские отношения с женщинами.
«У Иосифа есть подруги-женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе», — пояснила певица.При этом сама артистка призналась, что в её круге общения мужчин-друзей нет. Она дала понять, что её муж выступает против такой дружбы.
«Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф», — заявила она.Пригожин со своей стороны подтвердил, что не одобряет дружеского общения жены с мужчинами.