«Я мужикам не доверяю»: Пригожин запретил Валерии дружить с мужчинами

03 ноября 2025, 19:21

Певица Валерия рассказала об отсутствии друзей-мужчин из-за принципов супруга

Иосиф Пригожин и Валерия Перфилова (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Певица Валерия в беседе с журналистами Propusk.tv сообщила, что у неё нет друзей-мужчин. Такой подход она связывает с позицией своего супруга, Иосифа Пригожина.





Поводом для разговора стал вопрос о вере в дружбу между мужчиной и женщиной. Мнения артистов по этому вопросу разошлись. Валерия отметила, что Пригожин, в отличие от неё, легко поддерживает дружеские отношения с женщинами.

«У Иосифа есть подруги-женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе», — пояснила певица.

«Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф», — заявила она.