Пять мужей, последствия «голой» вечеринки и отношение к СВО: как сейчас живет Лолита Милявская и почему скрывает молодого любовника?
Певица Лолита Милявская 14 ноября отметит 62-летие. Насыщенная личная жизнь, «отмена» после скандальной «голой» вечеринки и возвращение на большую сцену – в материале «Радио 1».
Детство
Лолита Милявская (урождённая Лолита Марковна Горелик) родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР. Её мать – Алла Никифорова – была джазовой певицей, а отец – Марк Горелик – актёром и режиссёром эстрады.
Большую часть времени родители проводили на работе, поэтому детство будущей звезды прошло у бабушки и дедушки по материнской линии. Позже Лолита признавалась, что в детстве чувствовала себя одинокой и недолюбленной. Когда ей исполнилось десять лет, родители развелись: отец эмигрировал в Израиль, а мать отправилась в Киев на поиски работы. Девочку же забрали к себе во Львов бабушка с дедушкой. Их дом находился напротив оперного театра, и, наблюдая за артистами, Лолита мечтала стать балериной.
После смерти бабушки, в 1973 году, Лолита переехала к матери в столицу, где та работала в Государственном мюзик-холле. Девочка начала сопровождать маму на гастролях. Именно в этот период в ней проснулась любовь к сцене и музыке. В 11 лет мать познакомила Лолиту с начинающей певицей, участницей ВИА «Поющие гитары» Ириной Понаровской. Она заметила талант в дочери коллеги и предложила школьнице выступать бэк-вокалисткой в ансамбле. Лолита пела с «Поющими гитарами» каждое лето до окончания учёбы.
В 1981 году, в возрасте 18 лет, Лолита поступила в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры на факультет режиссуры культмассовых мероприятий. В институте она познакомилась со своим первым мужем Александром Беляевым, также студентом МГИК. После свадьбы супруги переехали в Одессу, где Лолита работала в филармонии. Там она ставила разговорные эстрадные миниатюры и сценические скетчи. Этот опыт впоследствии помог ей выработать собственный стиль выступлений.
Именно в филармонии произошла судьбоносная встреча с Александром Цекало – будущим партнёром Лолиты по легендарному дуэту «Кабаре-дуэт Академия», что стало началом новой главы в её биографии.
Фамилию Милявская артистка взяла во втором браке в 1987 году.
Карьера
В 1987 году Лолита вместе с Цекало перебрались в Москву, где их творческий союз получил всероссийскую известность. Дуэт «Академия» стал одним из самых заметных проектов 1990-х – артисты записали семь студийных альбомов, сняли ряд клипов и трижды получили премию «Золотой граммофон» за хиты «Зараза», «Я обиделась» и «Ту-ту-ту».
С 1993 года дуэт не только выступал на сцене, но и принимал участие в качестве ведущих и гостей многочисленных телевизионных программах. Цекало и Милявская вели «TV-пиццу», «Утреннюю почту» и «Доброе утро, страна!». Однако после более чем десятилетнего сотрудничества дуэт распался, и Лолита начала сольную карьеру.
Её дебютной работой стала песня «Цветочки», вышедшая в начале 2000-х. Вскоре певица представила одноимённый альбом, а в 2002 году впервые вышла на театральную сцену в роли Матроны Мортон (Мамы) в мюзикле «Чикаго» на сцене Московского театра эстрады.
В последующие годы Милявская активно проявляла себя и как телеведущая. В 2005–2007 годах она вела откровенное шоу «Лолита. Без комплексов» на «Первом канале», а затем – проект «Суперстар-2008» на НТВ. В 2012 году певица стала соведущей Николая Баскова в популярной программе «Субботний вечер» на «России-1».
В 2021 году Лолита дебютировала в театре «Модерн» в постановке Юрия Грымова «Женитьба», где исполнила роль Агафьи Купердягиной. А зимой 2023 года она появилась в сериале Фёдора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы», сыграв одну из центральных ролей – директора театра.
К 2023 году Лолита Милявская выпустила восемь сольных студийных альбомов, снялась в фильмах и мюзиклах («Попса», «Золотая рыбка» и др.), а также неоднократно входила в состав жюри телевизионных музыкальных конкурсов, в числе которых: «Фактор А», «Народная звезда-4» и «Две звезды».
Личная жизнь
Лолита Милявская никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Артистка была замужем пять раз, при этом некоторые браки, по её признанию, были фиктивными. Также певица не раз признавалась, что нередко изменяла мужьям, но всегда руководствовалась эмоциями и творческим вдохновением.
Первым супругом Лолиты стал актёр театра Александр Беляев, с которым, как уже говорилось, будущая певица познакомилась во время учёбы в институте. После переезда пары в Одессу, их чувства быстро угасли, а на горизонте появился Цекало – женатый коллега Милявской, с которым она завязала роман.
После развода с Беляевым в 1987 году Лолита вновь вышла замуж за Виталия Милявского. Этот союз, по признанию певицы, был фиктивным и заключался ради московской прописки. Любви между супругами не было, но именно фамилию Милявского артистка оставила себе – под ней она и стала известна всей стране.
В 1998 году Лолита всё же узаконила свои отношения с давним возлюбленным Александром Цекало. Тогда же артистка узнала о беременности. Позже она шокировала общественность, признавшись, что отцом дочери Евы является не Цекало, но тот согласился оформить девочку как родную. В 2022 году Лолита призналась, что Ева страдает синдромом Аспергера (нарушение психического развития, из-за которого человек испытывает трудности в социальном взаимодействии). В 2000 году брак певицы с коллегой распался.
После развода у Лолиты был роман с бизнесменом Арнольдом Спиваковским, а в 2004 году она вышла замуж в четвёртый раз – за предпринимателя Александра Зарубина. Союз продлился пять лет. По одной версии, причиной расставания стал выкидыш, который тяжело пережила певица. Зарубин обвинял супругу в чрезмерной занятости и равнодушии к здоровью. По другой – пара рассталась из-за измен.
В 2010 году Милявская вновь вышла замуж – её пятым супругом стал тренер по сквошу и теннисист Дмитрий Иванов который младше певицы на 12 лет. Лолита признавалась, что сначала сомневалась из-за разницы в возрасте, но всё же решилась на брак. Их союз продержался десять лет. Развод оказался громким: Иванов публично заявил о расставании, рассчитывая заработать на ток-шоу, а певица позднее обвинила его в корыстных мотивах и попыталась признать брак фиктивным.
С 2020 года Лолита снова в отношениях, но теперь предпочитает держать личную жизнь подальше от внимания СМИ. Известно лишь, что её возлюбленного зовут Роман, он младше певицы на восемь лет и занимается бизнесом. Милявская называет их союз «спокойным и счастливым» и признаётся, что замуж больше не спешит.
Отношение к СВО
В 2013 году Лолита Милявская публично высказалась против курса Украины на евроинтеграцию. Через год певица поддержала присоединение Крыма к России и раскритиковала введённые против страны санкции.
Летом 2014 года артистка в одном из интервью назвала президента России Владимира Путина «гением» и подчеркнула, что доверяет его политическому курсу. Милявская неоднократно выражала недовольство действиями украинских властей и критиковала политику местных СМИ.
С 2015 года украинские власти официально запретили Лолите въезд в страну.
Весной 2022 года, спустя две недели после начала СВО, певица вывезла из Киева свою 79-летнюю мать и дочь, обеспечив им безопасность в России.
7 января 2023 года Владимир Зеленский подписал указ о внесении ряда российских артистов в так называемый «чёрный список» культурных деятелей. Туда попали лица, «публично оправдывающие или поддерживающие вооружённую агрессию против Украины и временную оккупацию её территорий». Имя Лолиты также появилось в этом перечне.
Скандал с «голой» вечеринкой
21 декабря 2023 года Лолита приняла участие в скандальной «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». После этого громкого скандала певица попала под «отмену». Артистка пропала с телеэкранов, её концерты отменялись по всей России, в результате чего она потеряла более семи миллионов рублей.
Также в ноябре 2024 года Лолита рассказала, 50 активистов из «Русской общины» пытались сорвать её концерт в Ярославле.
«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать – только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, и залу. Спасибо зрителям огромное. Спасибо огромное полиции. Спасибо, что моё тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу. Называется это „Русская община“. Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь, не знаю, уничтожить? Или чего вы добиваетесь?» – говорила певица.
Тогда же активно распространялись слухи о том, что Милявская покинет Россию. Однако этого не произошло и, более того, певице удалось восстановить свою репутацию и постепенно вернуть доверие слушателей. Теперь она снова выступает с концертами по всей стране и появляется на телеэкранах.
Лолита Милявская сейчас
До конца 2025 года у Лолиты запланированы три концерта в Петербурге, Москве и Самаре, а 23 ноября состоится большое выступление в столичном VK Stadium.
3 октября певица представила новый трек – «90-е».