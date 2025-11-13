«Это чисто забава»: Пригожин заявил, что Валерия не расстроилась из-за недопуска на «Грэмми»

13 ноября 2025, 18:26

Пригожин: Валерия не расстроилась из-за недопуска на премию «Грэмми»

Валерия и Иосиф Пригожины (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Валерия с песней «Исцелю» не вошла в шорт-листы номинантов американской премии «Грэмми». В начале ноября Национальная академия записи и звуковых искусств (NARAS) опубликовала списки по 95 категориям.





Музыкальный продюсер и муж исполнительницы Иосиф Пригожин в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что сам факт рассмотрения звезды в числе возможных кандидатов, уже заслуживает признания. По его словам, знаменитость не расстроилась и продолжает работать над новыми композициями.





«Для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни. Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант и певицы, и артистки», — сказал собеседник.