«Это чисто забава»: Пригожин заявил, что Валерия не расстроилась из-за недопуска на «Грэмми»

Пригожин: Валерия не расстроилась из-за недопуска на премию «Грэмми»
Певица Валерия с песней «Исцелю» не вошла в шорт-листы номинантов американской премии «Грэмми». В начале ноября Национальная академия записи и звуковых искусств (NARAS) опубликовала списки по 95 категориям.
Музыкальный продюсер и муж исполнительницы Иосиф Пригожин в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что сам факт рассмотрения звезды в числе возможных кандидатов, уже заслуживает признания. По его словам, знаменитость не расстроилась и продолжает работать над новыми композициями.
«Для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни. Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант и певицы, и артистки», — сказал собеседник.
Пригожин выразил надежду на повторную попытку покорить членов NARAS в обозримом будущем. Церемонию «Грэмми» запланировали на 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.