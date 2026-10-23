23 октября 2026, 10:09

Ирина Акулова (Фото: кадр программы «Прямой эфир»)

В 23 года она проснулась знаменитой: «Экипаж» Александра Митты собрал 71 миллион зрителей, а её Алевтина Ненарокова — стервозная, колючая, несимпатичная — врезалась в память намертво. Сегодня Ирине Акуловой 75. Актриса живёт в старом деревянном доме в Кинешме, еду ей приносят соседи, а всю пенсию по доверенности получает сын. Как заслуженная артистка РСФСР оказалась в «бермудском треугольнике» из спальни, кухни и туалета и что заставило кинодиву отказаться от славы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Карнавальная ночь» и «игривое шампанское». Как Ирина Акулова стала актрисой «Валентин и Валентина», Ефремов и уход из МХАТа Роль, ставшая проклятием Три брака и ни одного счастливого Заслуженная артистка РСФСР и её «бермудский треугольник» в Кинешме Сын, доверенность и пенсия

«Карнавальная ночь» и «игривое шампанское». Как Ирина Акулова стала актрисой

«Валентин и Валентина», Ефремов и уход из МХАТа



Ирина Акулова (Фото: кадр из фильма «Белый ворон»)

«Молча кладу заявление об уходе, подаю авторучку. Доронина смотрит надменно: что это я принесла? Потом так же молча ставит свою размашистую подпись», — описывала она ту сцену «7Дням.ру».

Роль, ставшая проклятием

Три брака и ни одного счастливого



Ирина Акулова (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)

«Когда вечером, точнее за полночь, Слава вернулся домой, его ждал собранный чемодан: прогнала. Он ведь мог оправдаться! Но муж молчал. Даже не смотрел в глаза. Так же молча ушёл. На следующий день я подала на развод», — вспоминала она в беседе.

«Петя оказался тусовщиком! Жолобов-то был очень серьёзным, даже чересчур. Как мы со Смидовичем зажигали! Не вылезали с Петей из ресторана ВТО, веселились с актёрами напропалую», — вспоминала Акулова в беседе с «ЖЖ».

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Заслуженная артистка РСФСР и её «бермудский треугольник» в Кинешме

«Возвращение к истокам далось нетрудно. Я же у бабушки с дедушкой выросла, по сути — в деревне, работы не боюсь», — говорила она журналу.



Ирина Акулова (Фото: кадр программы «Прямой эфир»)

Сын, доверенность и пенсия

«Я сделала глупость: когда сломала ногу, я написала доверенность на получение всей моей пенсии на сына», — признавалась она Андрею Малахову.

«Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Общими усилиями в холодильнике у меня обычно что-то есть», — рассказывает кинодива.