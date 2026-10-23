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Ее пенсию получает сын, а еду приносят соседи: как пережила измены трёх мужей звезда «Экипажа» Ирина Акулова и что с ней произошло в 70 лет

Ирина Акулова (Фото: кадр программы «Прямой эфир»)

В 23 года она проснулась знаменитой: «Экипаж» Александра Митты собрал 71 миллион зрителей, а её Алевтина Ненарокова — стервозная, колючая, несимпатичная — врезалась в память намертво. Сегодня Ирине Акуловой 75. Актриса живёт в старом деревянном доме в Кинешме, еду ей приносят соседи, а всю пенсию по доверенности получает сын. Как заслуженная артистка РСФСР оказалась в «бермудском треугольнике» из спальни, кухни и туалета и что заставило кинодиву отказаться от славы, читайте в материале «Радио 1».



«Карнавальная ночь» и «игривое шампанское». Как Ирина Акулова стала актрисой

Ирина Григорьевна Акулова родилась 8 июня 1951 года в городе Кинешма Ивановской области в семье театральных актёров. Она с детства кочевала по провинциальным театрам вместе с родителями — к совершеннолетию сменила семь городов, а аттестат получила уже в Стерлитамаке. О сцене всерьёз не помышляла, пока не увидела Людмилу Гурченко в «Карнавальной ночи». После школы отправилась в Москву — и с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского.

Преподаватели сразу заметили её редкую особенность: Акулова проживала каждую эмоцию с полной отдачей, умея рыдать навзрыд или искренне смеяться по первому требованию. За эту взрывную манеру однокурсники в шутку прозвали её «клизмой», а педагоги сравнивали с «игривым шампанским».

«Валентин и Валентина», Ефремов и уход из МХАТа

Театральный дебют состоялся в 1971 году — резонансный «Валентин и Валентина» на сцене «Современника», где партнёром начинающей артистки был Константин Райкин. Дуэт сразу привлёк внимание критиков. А в 1974 году сам Олег Ефремов, впечатлённый игрой Акуловой, пригласил её в труппу МХАТа — без всякого прослушивания.

Ирина Акулова (Фото: кадр из фильма «Белый ворон»)
В 1986 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Когда в 1987 году легендарный театр раскололся, Акулова осталась в труппе Татьяны Дорониной. Однако отношения с новым руководством не сложились: ролей становилось всё меньше, атмосфера в закулисье — тяжелее. В 1993 году она ушла.

«Молча кладу заявление об уходе, подаю авторучку. Доронина смотрит надменно: что это я принесла? Потом так же молча ставит свою размашистую подпись», — описывала она ту сцену «7Дням.ру».

Роль, ставшая проклятием

В кино Акулова дебютировала в 1971 году в «Офицере запаса», за ним последовали «Дверь без замка», «Блокада», «Розыгрыш». Но всесоюзная слава обрушилась в 1979 году после «Экипажа». Её Алевтина — жена пилота Ненарокова — получилась настолько колючей и откровенно несимпатичной, что публика не смогла отделить актрису от героини. Этот чужой характер преследовал Ирину годами. Позже, когда работы в кино стало меньше, она нашла себя в дубляже — голос кинодивы звучал в советских версиях зарубежных картин. Последней точкой в кинокарьере стал фильм «Отряд «Д» 1993 года.

Три брака и ни одного счастливого

Первым мужем юной актрисы стал коллега по Школе-студии Вячеслав Жолобов. Они поженились в 1970 году, когда Ирине было 19, а через два года родился сын Дмитрий. Жолобов оказался патологически ревнивым: контролировал каждый шаг жены, устраивал допросы, приходил на репетиции. Брак рухнул спустя шесть лет, когда Акулова узнала об измене.

Ирина Акулова (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)
«Когда вечером, точнее за полночь, Слава вернулся домой, его ждал собранный чемодан: прогнала. Он ведь мог оправдаться! Но муж молчал. Даже не смотрел в глаза. Так же молча ушёл. На следующий день я подала на развод», — вспоминала она в беседе.
Вторым мужем стал коллега по МХАТу Пётр Смидович. Союз продержался три года: оба оказались эмоционально нестабильны, а любовь супруга к шумным компаниям лишь усугубляла ситуацию.

«Петя оказался тусовщиком! Жолобов-то был очень серьёзным, даже чересчур. Как мы со Смидовичем зажигали! Не вылезали с Петей из ресторана ВТО, веселились с актёрами напропалую», — вспоминала Акулова в беседе с «ЖЖ».
Окружающие считают именно этот период отправной точкой в борьбе Ирины с алкогольной зависимостью. Третий брак — с Николаем Пузырёвым, младше неё на пять лет, — рухнул после того, как муж уехал на заработки в Австралию, обещал вернуться через пару месяцев, задержался на полгода и признался, что там его ждёт другая женщина с ребёнком. Это предательство стало последней каплей: кинодива окончательно поставила крест на поисках спутника жизни и больше не пыталась строить серьёзные отношения.
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Заслуженная артистка РСФСР и её «бермудский треугольник» в Кинешме

Оставив профессию, Акулова уехала в родную Кинешму — купила старый деревянный дом на заработанные в годы славы деньги.

«Возвращение к истокам далось нетрудно. Я же у бабушки с дедушкой выросла, по сути — в деревне, работы не боюсь», — говорила она журналу.
В 2020 году съёмочная группа программы Андрея Малахова навестила актрису. Увиденное шокировало: бедность, запустение, старый разваливающийся дом, не знавший ремонта. Коллеги во главе с Ириной Корчевниковой своими силами привели жилище в порядок — обновили линолеум, покрасили стены, купили технику.

Ирина Акулова (Фото: кадр программы «Прямой эфир»)
Акулова сначала отреагировала скептически, но затем назвала отремонтированный дом «царскими хоромами». Позже женщина решилась и на пластическую операцию к 70-летию. Однако со временем быт снова взял своё. После перелома ноги передвигаться по дому стало тяжело. Сегодня она описывает свои будни с горькой иронией: «Спальня, кухня, туалет — мой бермудский треугольник».

Сын, доверенность и пенсия

Главной болью актрисы остаются отношения с единственным сыном Дмитрием. Он живёт в Москве и навещает мать редко. По словам Акуловой, пенсию — около 60 тысяч рублей как у заслуженной артистки РСФСР — он забирает по доверенности, оставляя ей лишь около шести тысяч.

«Я сделала глупость: когда сломала ногу, я написала доверенность на получение всей моей пенсии на сына», — признавалась она Андрею Малахову.
По словам актрисы, обеспечивают питанием её живущие рядом люди.

«Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Общими усилиями в холодильнике у меня обычно что-то есть», — рассказывает кинодива.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ивановским следователям проверить условия жизни Заслуженной артистки РСФСР и оказывать ей постоянную помощь после того, как её история прозвучала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Арсений Орлов

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