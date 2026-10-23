Ее пенсию получает сын, а еду приносят соседи: как пережила измены трёх мужей звезда «Экипажа» Ирина Акулова и что с ней произошло в 70 лет
В 23 года она проснулась знаменитой: «Экипаж» Александра Митты собрал 71 миллион зрителей, а её Алевтина Ненарокова — стервозная, колючая, несимпатичная — врезалась в память намертво. Сегодня Ирине Акуловой 75. Актриса живёт в старом деревянном доме в Кинешме, еду ей приносят соседи, а всю пенсию по доверенности получает сын. Как заслуженная артистка РСФСР оказалась в «бермудском треугольнике» из спальни, кухни и туалета и что заставило кинодиву отказаться от славы, читайте в материале «Радио 1».
«Карнавальная ночь» и «игривое шампанское». Как Ирина Акулова стала актрисойИрина Григорьевна Акулова родилась 8 июня 1951 года в городе Кинешма Ивановской области в семье театральных актёров. Она с детства кочевала по провинциальным театрам вместе с родителями — к совершеннолетию сменила семь городов, а аттестат получила уже в Стерлитамаке. О сцене всерьёз не помышляла, пока не увидела Людмилу Гурченко в «Карнавальной ночи». После школы отправилась в Москву — и с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского.
Преподаватели сразу заметили её редкую особенность: Акулова проживала каждую эмоцию с полной отдачей, умея рыдать навзрыд или искренне смеяться по первому требованию. За эту взрывную манеру однокурсники в шутку прозвали её «клизмой», а педагоги сравнивали с «игривым шампанским».
«Валентин и Валентина», Ефремов и уход из МХАТаТеатральный дебют состоялся в 1971 году — резонансный «Валентин и Валентина» на сцене «Современника», где партнёром начинающей артистки был Константин Райкин. Дуэт сразу привлёк внимание критиков. А в 1974 году сам Олег Ефремов, впечатлённый игрой Акуловой, пригласил её в труппу МХАТа — без всякого прослушивания. В 1986 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Когда в 1987 году легендарный театр раскололся, Акулова осталась в труппе Татьяны Дорониной. Однако отношения с новым руководством не сложились: ролей становилось всё меньше, атмосфера в закулисье — тяжелее. В 1993 году она ушла.
«Молча кладу заявление об уходе, подаю авторучку. Доронина смотрит надменно: что это я принесла? Потом так же молча ставит свою размашистую подпись», — описывала она ту сцену «7Дням.ру».
Роль, ставшая проклятиемВ кино Акулова дебютировала в 1971 году в «Офицере запаса», за ним последовали «Дверь без замка», «Блокада», «Розыгрыш». Но всесоюзная слава обрушилась в 1979 году после «Экипажа». Её Алевтина — жена пилота Ненарокова — получилась настолько колючей и откровенно несимпатичной, что публика не смогла отделить актрису от героини. Этот чужой характер преследовал Ирину годами. Позже, когда работы в кино стало меньше, она нашла себя в дубляже — голос кинодивы звучал в советских версиях зарубежных картин. Последней точкой в кинокарьере стал фильм «Отряд «Д» 1993 года.
Три брака и ни одного счастливогоПервым мужем юной актрисы стал коллега по Школе-студии Вячеслав Жолобов. Они поженились в 1970 году, когда Ирине было 19, а через два года родился сын Дмитрий. Жолобов оказался патологически ревнивым: контролировал каждый шаг жены, устраивал допросы, приходил на репетиции. Брак рухнул спустя шесть лет, когда Акулова узнала об измене.
«Когда вечером, точнее за полночь, Слава вернулся домой, его ждал собранный чемодан: прогнала. Он ведь мог оправдаться! Но муж молчал. Даже не смотрел в глаза. Так же молча ушёл. На следующий день я подала на развод», — вспоминала она в беседе.Вторым мужем стал коллега по МХАТу Пётр Смидович. Союз продержался три года: оба оказались эмоционально нестабильны, а любовь супруга к шумным компаниям лишь усугубляла ситуацию.
«Петя оказался тусовщиком! Жолобов-то был очень серьёзным, даже чересчур. Как мы со Смидовичем зажигали! Не вылезали с Петей из ресторана ВТО, веселились с актёрами напропалую», — вспоминала Акулова в беседе с «ЖЖ».Окружающие считают именно этот период отправной точкой в борьбе Ирины с алкогольной зависимостью. Третий брак — с Николаем Пузырёвым, младше неё на пять лет, — рухнул после того, как муж уехал на заработки в Австралию, обещал вернуться через пару месяцев, задержался на полгода и признался, что там его ждёт другая женщина с ребёнком. Это предательство стало последней каплей: кинодива окончательно поставила крест на поисках спутника жизни и больше не пыталась строить серьёзные отношения.
Имеют американское гражданство и стесняются говорить по-русски: какими выросли и как живут наследники Людмилы Максаковой и Валентина Юдашкина
Заслуженная артистка РСФСР и её «бермудский треугольник» в КинешмеОставив профессию, Акулова уехала в родную Кинешму — купила старый деревянный дом на заработанные в годы славы деньги.
«Возвращение к истокам далось нетрудно. Я же у бабушки с дедушкой выросла, по сути — в деревне, работы не боюсь», — говорила она журналу.В 2020 году съёмочная группа программы Андрея Малахова навестила актрису. Увиденное шокировало: бедность, запустение, старый разваливающийся дом, не знавший ремонта. Коллеги во главе с Ириной Корчевниковой своими силами привели жилище в порядок — обновили линолеум, покрасили стены, купили технику.Акулова сначала отреагировала скептически, но затем назвала отремонтированный дом «царскими хоромами». Позже женщина решилась и на пластическую операцию к 70-летию. Однако со временем быт снова взял своё. После перелома ноги передвигаться по дому стало тяжело. Сегодня она описывает свои будни с горькой иронией: «Спальня, кухня, туалет — мой бермудский треугольник».
Сын, доверенность и пенсияГлавной болью актрисы остаются отношения с единственным сыном Дмитрием. Он живёт в Москве и навещает мать редко. По словам Акуловой, пенсию — около 60 тысяч рублей как у заслуженной артистки РСФСР — он забирает по доверенности, оставляя ей лишь около шести тысяч.
«Я сделала глупость: когда сломала ногу, я написала доверенность на получение всей моей пенсии на сына», — признавалась она Андрею Малахову.По словам актрисы, обеспечивают питанием её живущие рядом люди.
«Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Общими усилиями в холодильнике у меня обычно что-то есть», — рассказывает кинодива.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ивановским следователям проверить условия жизни Заслуженной артистки РСФСР и оказывать ей постоянную помощь после того, как её история прозвучала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».