Олег Монгол женился на своей возлюбленной

23 октября 2026, 12:48

Олег Монгол с женой (Фото: Инстаграм*/oleg_mongol)

Российский трэш-блогер Олег Монгол (настоящая фамилия — Перехожев) женился на своей возлюбленной. Соответствующая публикация появилась в его Instagram*-аккаунте.