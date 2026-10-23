Олег Монгол женился на своей возлюбленной
Российский трэш-блогер Олег Монгол (настоящая фамилия — Перехожев) женился на своей возлюбленной. Соответствующая публикация появилась в его Instagram*-аккаунте.
Сегодня мужчина связал себя узами брака с женщиной по имени Валентина. На свадебном торжестве присутствовал друг стримера Безумный Паша, однако Иришки Чики-Пики замечено не было.
Треш-блогер также поделился фото и видео с церемонии, на которых он запечатлен в сером костюме с шляпой, а его новоиспеченная жена — в белом платье и куртке. На ролике под крики гостей «Горько» молодежены скрепили союз поцелуем. Судя по публикациям супружеской пары, они начали встречаться около года назад. Влюбленные ведут общий быт и планируют детей.
Известность к Олегу Монголу пришла в 2017 году — вместе с Иришкой Чики-Пики и Безумным Пашей. Их компания снимала ролики о маргинальном образе жизни и неожиданно стала популярной в Сети. Видео с их участием до сих пор набирают миллионы просмотров.
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