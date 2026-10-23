Сергей Жуков ответил на критику Отара Кушанашвили из-за веса

23 октября 2026, 14:55

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что давно принял свою внешность

Сергей Жуков (фото: Instagram* / sezhukov)

Певец Сергей Жуков прокомментировал высказывания журналиста Отара Кушанашвили о своей внешности. В беседе с Общественной Службой Новостей лидер группы «Руки Вверх!» заявил, что давно принял себя и не комплексует из-за веса.





Ранее Кушанашвили в авторской программе напомнил артисту о проблемах с лишними килограммами и призвал его не скрывать переживания по этому поводу. Жуков ответил, что знает о своих проблемах, но не понимает, почему они так беспокоят критиков.

«Я знаю о своих проблемах и давно принял себя. Я не считаю нужным как-то дополнительно комментировать эту ситуацию», — отметил певец.

«Перманентно с 20 лет нахожусь в системе похудения. Могу рассказать про любой метод. Был у всех диетологов на земле», — рассказывал Жуков.