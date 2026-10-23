23 октября 2026, 10:50

Людмила Максакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В июне 2025 года Галина Юдашкина и Пётр Максаков отметили десять лет совместной жизни. За это время они успели пожить в Москве, Гонконге и Дубае, родили троих детей и вместе управляют модным домом. Сегодня Галина — креативный директор бренда отца, а Пётр занимается финансовыми вопросами компании. История семьи дочери знаменитого кутюрье и внука советской актрисы Людмилы Максаковой — с переездами, потерями и кризисами — в материале «Радио 1».





Содержание Дочь модельера и внук актрисы Пять месяцев после Ван Гога: как начиналась история звёздной пары Двойные имена, два гражданства и три языка. Что известно о наследниках? Жизнь после потери: в чём секрет их крепкого брака

Дочь модельера и внук актрисы



Галина Юдашкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пять месяцев после Ван Гога: как начиналась история звёздной пары



Галина и её супруг Пётр Максаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Двойные имена, два гражданства и три языка. Что известно о наследниках?

«В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви», — написала она.

«Стесняются просто. Первоначально была такая история. Мы жили в Москве и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошёл в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идёт. Причём у старшего, Толи, говор достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить…» — рассказала Галина «КП».

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Жизнь после потери: в чём секрет их крепкого брака



Валентин Юдашкин с дочерью Галиной (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

«Мы просто друзья с большой буквы. Это помогает нам вместе жить, работать и воспитывать детей», — делится она с «HELLO! Russia».

«Петя не перестаёт доказывать мне, что я сделала правильный выбор. Он очень надёжный», — говорит наследница империи.