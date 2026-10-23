Имеют американское гражданство и стесняются говорить по-русски: какими выросли и как живут наследники Людмилы Максаковой и Валентина Юдашкина
В июне 2025 года Галина Юдашкина и Пётр Максаков отметили десять лет совместной жизни. За это время они успели пожить в Москве, Гонконге и Дубае, родили троих детей и вместе управляют модным домом. Сегодня Галина — креативный директор бренда отца, а Пётр занимается финансовыми вопросами компании. История семьи дочери знаменитого кутюрье и внука советской актрисы Людмилы Максаковой — с переездами, потерями и кризисами — в материале «Радио 1».
Дочь модельера и внук актрисыГалина Юдашкина родилась в 1990 году в Москве. Детство прошло в роскоши и творческой атмосфере: в доме постоянно бывали гости, известные и успешные. Преимущества своего положения она оценила не сразу — в детстве жаловалась на сравнения со знаменитым отцом и давление: взрослые ожидали от неё большего, чем от других детей.
От продолжения дела главы семьи Галина долго отказывалась, желая найти собственное призвание. Отдушину нашла в фотографии. Аттестат получила в элитной московской школе, после чего поступила на искусствоведческий факультет МГУ, а затем уехала в Нью-Йорк — учиться дизайну и фотографии в Parsons School of Design. По возвращении представила первую собственную коллекцию и вскоре стала арт-директором Дома моды Валентина Юдашкина. Пётр Максаков родился 5 января 1990 года в Москве. Его отец Максим Максаков — сын актрисы Людмилы Максаковой и художника Феликса-Льва Збарского. Прадед Петра по отцу, биохимик Борис Збарский, участвовал в бальзамировании тела Ленина. Дед по матери, дипломат Анатолий Добрынин, был послом СССР в США и сыграл роль в урегулировании Карибского кризиса.
Детство мальчика прошло в доме знаменитой бабушки, которая всегда брала внука в театр. Юноша учился в частной школе Oundle в Великобритании, затем в Даремском университете получил диплом психолога, а после вернулся в Москву и поступил в МГИМО, где изучал бизнес по системе MBA. Работал в Минстрое и «Сибуре», занимался брендом «Водка «Кремлёвская», вместе с друзьями открыл IT-компанию «СМиТ».
Пять месяцев после Ван Гога: как начиналась история звёздной парыДо свадьбы наследники знаменитых династий успели привлечь внимание журналистов громкими романами: Галина встречалась с миллионером Русланом Фахриевым, Пётр — с дочерью Михаила Мамиашвили Татианой. Оба романа ни к чему серьёзному не привели. Несмотря на дружбу между семьями, лично знакомы они не были.
Молодой человек размышлял о том, чтобы через общих друзей познакомиться с Галиной, однако она сама сделала первый шаг — отправила ему сообщение в социальных сетях. На следующий день молодые люди встретились и пошли на выставку Ван Гога, после чего продолжили общение в кафе, где провели вместе несколько часов. Максаков сразу понял, что перед ним будущая жена, а вот Юдашкина о серьёзных отношениях тогда не задумывалась. Предложение Пётр сделал спустя пять месяцев после знакомства. В 2014 году они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а пышное торжество организовали почти через год — 6 июня 2015-го. На празднике собралось более пятисот гостей, ведущим был Николай Басков.
Двойные имена, два гражданства и три языка. Что известно о наследниках?В апреле 2016 года Галина родила сына, которого назвали двойным именем Анатолий-Авраам. О появлении наследника супруги сообщили постфактум, сумев сохранить беременность в тайне. Мальчика поклонники увидели лишь три года спустя на Неделе моды в Париже. Через два года семья отпраздновала рождение младшего сына — Аркадия-Аарона. Оба ребёнка появились на свет в США и получили американское гражданство. В 2022 году Галина родила долгожданную дочь — Агату-Ариеллу.
Беременность она скрывала все девять месяцев. Своими ощущениями она поделилась в соцсетях под первым снимком с малышкой.
«В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви», — написала она.В данный момент семья живёт в Дубае. В 2019 году они переехали в Гонконг из-за командировки Петра и ради продвижения отцовского бизнеса на азиатском рынке, а в 2022 году обосновались в ОАЭ. Дети учились говорить сразу на двух языках: на русском и английском. Позже родители наняли репетитора для изучения китайского, который братья усовершенствовали в гонконгской школе. Сейчас дети также обучаются испанскому. По словам Галины, мальчики со временем стали стесняться говорить на русском: с годами язык давался всё сложнее, появлялись ошибки.
«Стесняются просто. Первоначально была такая история. Мы жили в Москве и хотели, чтобы они знали английский. Так язык вошёл в обиход. А потом мы уехали. И получилось, что русский сложно идёт. Причём у старшего, Толи, говор достаточно хороший. Он в России больше всего времени прожил, а Аркаша уже лучше стал говорить…» — рассказала Галина «КП».Из-за этого мальчиков пришлось отдать в русскоязычную школу. В 2026 году дети пошли в элитное частное учебное заведение в Дубае.
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Жизнь после потери: в чём секрет их крепкого бракаВалентин Юдашкин не скрывал, что больше всего на свете любит внуков: покупал им лучшие наряды, интересовался учёбой, спрашивал о новых достижениях. Младшая, Агата, насладиться вниманием дедушки почти не успела: модельер ушёл из жизни 2 мая 2023 года, когда ей было несколько месяцев. После смерти отца Галина взяла на себя обязанности креативного директора Дома моды, а Пётр начал помогать в развитии бренда. В ноябре 2024 года дочь знаменитого кутюрье представила первую коллекцию в Дубае. На вопросы журналистов о секрете крепкого брака Галина отвечает обыденно.
«Мы просто друзья с большой буквы. Это помогает нам вместе жить, работать и воспитывать детей», — делится она с «HELLO! Russia».По её словам, за десять лет отношения стали глубже, но они по-прежнему с трепетом ждут свиданий, когда можно побыть вдвоём.
«Петя не перестаёт доказывать мне, что я сделала правильный выбор. Он очень надёжный», — говорит наследница империи.Супруги стараются ограждать детей от внимания прессы, чтобы те могли жить обычной жизнью, и лишь изредка делятся совместными фотографиями. Галина долгое время не показывала лицо младшей дочери Агаты — снимок появился в сети лишь через несколько месяцев после рождения малышки.