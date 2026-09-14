14 сентября 2026, 14:20

Илья Соболев (фото: Instagram** / sobolev_tut)

Илья Викторович Соболев — российский стендап-комик, шоумен, ютубер, телеведущий и актер кино и телевидения, в прошлом резидент «Comedy Club». Артист известен импровизацией и резкой манерой общения со зрителями, которая нередко становится поводом для споров. Очередной скандал разгорелся после неудачной шутки Соболева на свадьбе. Пользователи Сети потребовали отменить комика, а его юмор назвали «плоским». Подробнее о скандалах с участием Ильи Соболева — в материале «Радио 1».





Содержание Скандал Ильи Соболева с Катей Голден Конфликт Ильи Соболева и Юлии Гаврилиной Конфликт Ильи Соболева и Руслана Белого* Скандал Ильи Соболева с «Аэрофлотом» Почему Илья Соболев ушел из «Шоу Воли»

Скандал Ильи Соболева с Катей Голден

«Обратите внимание, что Екатерина только в самой начальной стадии формирования груди, но как женщина она уже сочная», — произнес Илья.

«Шутка плоская, как и грудь».

Катя Голден (фото: Instagram** / katyaa_golden)

«Обратите внимание, что Илья только в самой начальной фазе формирования чувства юмора, но как комик он уже никому не интересен»;

«Да он просто позавидовал, что твои ноги — это весь его рост»;

«Ведущий, который вывозит мероприятие шутками над гостями, — это дно!»;

«Илья в самом начале формирования роста и интеллекта, поэтому и шутки у него соответствующие»;

«Уже не в первый раз вижу, что Илья в роли ведущего — это просто кринж. Почему его еще кто-то приглашает?».

«И вот такие вот люди сидят у нас на телевидении. Его нужно отменить и вообще не подпускать к людям, чтобы не позорился!»;

«Своими словами он мог вогнать девочку в комплексы, теперь даже смотреть на него противно».

Илья Соболев (фото: Instagram** / sobolev_tut)

«Посмеялись жених с невестой, гости, родственники, официанты, в общем, все, кто присутствует там. Недавно я был на замечательной, красивейшей свадьбе, и там была блогер Катя Голден, которая стала участником одного из моих перформансов, в котором принимают участие гости свадьбы и получила, как и все остальные, от меня небольшую шутку-комментарий, которая была снята на видео и выложена в ее соцсети. И девочки-подписчицы увидели и разглядели в этом какое-то унижение. И сразу же начали, конечно же, не разбираясь, тыкать в меня гадкими словечками, неприятными шутками», — отметил Соболев.

«Обращаюсь к Кате, которая была непосредственно там в этом замечательном видео. Кать, донеси, пожалуйста, до людей, что это был прикол. И шутка на самом деле состоялась. И люди были довольны», — заявил Илья.

Конфликт Ильи Соболева и Юлии Гаврилиной

Илья Соболев (фото: Instagram** / sobolev_tut)

«Его очень разозлило, что я не оставила им автограф. Там стояла очередь из сотни детей, а автограф-сессия идет всего 30—40 минут. Конечно, лучше я сделаю фото с большим количеством людей, нежели меньшему количеству дам и видео, и фотки, и автографы. Потом он выложил историю и сказал, что я "пшик", который непонятно откуда появился», — поделилась Юля.

Конфликт Ильи Соболева и Руслана Белого*

«Это та, от которой у тебя двое детей?» — спросил Руслан*.

Илья Соболев с женой (фото: Instagram** / sobolev_tut)

«Я люблю свою жену, и мне кажется, что это шутка, которую ей будет не сильно приятно услышать. Если шутка смешная, даже если ее второй раз повторить, она останется смешной. У Белого* нет семьи, он не знает, что это такое», — объяснял позднее Соболев.

«Соболь! Если ты нас смотришь, а ты нас смотришь… Ты же хочешь быть королем ютуба. Выложи эту шутку!» — заявил Белый*.

Скандал Ильи Соболева с «Аэрофлотом»

Илья Соболев с женой (фото: Instagram** / sobolev_tut)

«Лететь восемь часов! Грудной ребенок! Карл! Я лечу в экономе и знать не знаю про то, что ребенок теперь „привязан“ ко мне. Тут подходит старший бортпроводник Роман и сообщает, что ребенка нужно забрать от матери», — рассказал Соболев.

«Бортпроводники "Аэрофлота" сказали забрать ребенка и унести в экономкласс. Пригрозили полицией. Забрать от матери, получается?! И восемь часов без еды? Грудной ребенок? Вывод пока такой: "Аэрофлот" ворует детей или отлучает их от родителей. Не удивляюсь, если и семьи разрушит», — заявил артист.

Почему Илья Соболев ушел из «Шоу Воли»

Илья Соболев и Павел Воля (фото: Instagram** / sobolev_tut)

«Я всегда мечтал вот в таком шоу работать, где всем пофиг на шоу. Там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа… В своих жестких шутках о нем я шутил немного и обидеть его еще не успел. Плюс Паша умеет делить юмор и не юмор, в отличие от многих артистов, комиков, публичных личностей, политиков и вообще деятелей, про которых я шутил. У него с чувством юмора все хорошо. В чем-то мы с ним на одной волне, поэтому мы пересеклись и нашли смешное в том, что мы делаем в этом проекте», — рассказывал Соболев в VK-шоу «Кстати».