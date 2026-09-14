«Его нужно отменить и не подпускать к людям»: какая шутка про грудь Кати Голден чуть не разрушила карьеру ведущего Ильи Соболева?
Илья Викторович Соболев — российский стендап-комик, шоумен, ютубер, телеведущий и актер кино и телевидения, в прошлом резидент «Comedy Club». Артист известен импровизацией и резкой манерой общения со зрителями, которая нередко становится поводом для споров. Очередной скандал разгорелся после неудачной шутки Соболева на свадьбе. Пользователи Сети потребовали отменить комика, а его юмор назвали «плоским». Подробнее о скандалах с участием Ильи Соболева — в материале «Радио 1».
Скандал Ильи Соболева с Катей ГолденВидео с выступлением Ильи Соболева на свадьбе, где он работал ведущим, быстро распространилось в социальных сетях. Во время мероприятия шоумен проводил конкурс для гостей, однако одна из его шуток вызвала негативную реакцию.
Участницей конкурса стала известная блогер Катя Голден. Когда девушка проходила по залу, Соболев прокомментировал ее внешность и сделал акцент на фигуре.
«Обратите внимание, что Екатерина только в самой начальной стадии формирования груди, но как женщина она уже сочная», — произнес Илья.Непосредственно во время конкурса Катя Голден не стала демонстрировать, что слова ведущего ее задели. Позднее блогер опубликовала видео с фрагментом выступления Соболева в социальных сетях и подписала:
«Шутка плоская, как и грудь».
Высказывание шоумена вызвало недовольство и среди других пользователей Интернета. Многие комментаторы сочли подобный формат юмора примитивным и неуместным. При этом пользователи не отказались от возможности пошутить уже над самим Соболевым.
- «Обратите внимание, что Илья только в самой начальной фазе формирования чувства юмора, но как комик он уже никому не интересен»;
- «Да он просто позавидовал, что твои ноги — это весь его рост»;
- «Ведущий, который вывозит мероприятие шутками над гостями, — это дно!»;
- «Илья в самом начале формирования роста и интеллекта, поэтому и шутки у него соответствующие»;
- «Уже не в первый раз вижу, что Илья в роли ведущего — это просто кринж. Почему его еще кто-то приглашает?».
- «И вот такие вот люди сидят у нас на телевидении. Его нужно отменить и вообще не подпускать к людям, чтобы не позорился!»;
- «Своими словами он мог вогнать девочку в комплексы, теперь даже смотреть на него противно».
«Посмеялись жених с невестой, гости, родственники, официанты, в общем, все, кто присутствует там. Недавно я был на замечательной, красивейшей свадьбе, и там была блогер Катя Голден, которая стала участником одного из моих перформансов, в котором принимают участие гости свадьбы и получила, как и все остальные, от меня небольшую шутку-комментарий, которая была снята на видео и выложена в ее соцсети. И девочки-подписчицы увидели и разглядели в этом какое-то унижение. И сразу же начали, конечно же, не разбираясь, тыкать в меня гадкими словечками, неприятными шутками», — отметил Соболев.Он также обратился непосредственно к Кате Голден и попросил ее публично уточнить обстоятельства произошедшего.
«Обращаюсь к Кате, которая была непосредственно там в этом замечательном видео. Кать, донеси, пожалуйста, до людей, что это был прикол. И шутка на самом деле состоялась. И люди были довольны», — заявил Илья.
Конфликт Ильи Соболева и Юлии ГаврилинойЛетом 2026 года внимание пользователей вновь привлекла история с участием Ильи Соболева. На этот раз о давнем конфликте вспомнила блогер Юлия Гаврилина. Несколько лет назад между знаменитостями произошла неприятная ситуация, однако, по словам Гаврилиной, недавно комик снова позволил себе задеть ее.
Поводом стал эпизод на VK Fest в Москве, который состоялся в июле. Соболев работал ведущим синей дорожки и, представляя Гаврилину, использовал ее старое прозвище «Юлька Шпулька». Блогер восприняла это как унижение. Гаврилина уже давно отказалась от прежнего образа и псевдонима и считает, что Соболев сознательно решил использовать именно это обращение.
По мнению Юлии, причина такого поведения связана с конфликтом, который произошел двумя годами ранее. Дети Ильи Соболева подошли к Гаврилиной во время ее автограф-сессии без очереди. Блогер согласилась сфотографироваться с ними, однако из-за жесткого временного ограничения и большого количества поклонников не смогла дополнительно оставить автограф.
После этого, как утверждает Гаврилина, Соболев негативно отреагировал на ситуацию и продолжил время от времени публично ее поддевать.
«Его очень разозлило, что я не оставила им автограф. Там стояла очередь из сотни детей, а автограф-сессия идет всего 30—40 минут. Конечно, лучше я сделаю фото с большим количеством людей, нежели меньшему количеству дам и видео, и фотки, и автографы. Потом он выложил историю и сказал, что я "пшик", который непонятно откуда появился», — поделилась Юля.Тогда Гаврилина решила не вступать в публичную перепалку с комиком. Она считала, что давний конфликт уже исчерпан. Однако после VK Fest — 2026 блогер удивилась тому, что Соболев снова вспомнил старую историю и продолжил отпускать в ее адрес колкости.
Конфликт Ильи Соболева и Руслана Белого*Одним из наиболее известных публичных конфликтов в карьере Ильи Соболева остается его противостояние с комиком Русланом Белым*. История началась с рабочего эпизода в рамках шоу «Прожарка». Во время одного из выпусков артисты обсуждали стриптизершу. Соболев поинтересовался ее дальнейшей судьбой, однако ответ Белого* оказался неожиданным.
«Это та, от которой у тебя двое детей?» — спросил Руслан*.
Соболев отреагировал на реплику практически сразу. Он настоял на том, чтобы спорный фрагмент удалили из эфирной версии программы. Для Ильи вопрос заключался не в неприятии острого или жесткого юмора. По его словам, проблема была в уважении к близкому человеку, которого не было рядом и который не мог ответить на подобную шутку.
«Я люблю свою жену, и мне кажется, что это шутка, которую ей будет не сильно приятно услышать. Если шутка смешная, даже если ее второй раз повторить, она останется смешной. У Белого* нет семьи, он не знает, что это такое», — объяснял позднее Соболев.Однако Руслан* не захотел закрывать тему. Он принес ту же шутку на шоу «Что было дальше?», где снова провел публичную параллель между супругой Соболева и женщиной легкого поведения. При этом Белый* призвал коллегу отказаться от попыток редактировать острые высказывания и «снять корону».
«Соболь! Если ты нас смотришь, а ты нас смотришь… Ты же хочешь быть королем ютуба. Выложи эту шутку!» — заявил Белый*.
Скандал Ильи Соболева с «Аэрофлотом»Еще один громкий конфликт с участием Ильи Соболева произошел в 2023 году. Тогда комик публично рассказал о проблеме, возникшей во время перелета «Аэрофлотом». Соболев отправился в отпуск вместе с супругой и детьми. Чтобы обеспечить жене более комфортный перелет с грудным ребенком, артист повысил свой билет из экономического класса до бизнес-класса.
Перед вылетом к Соболеву подошел бортпроводник. По словам юмориста, сотрудник объяснил, что его жена не может взять полугодовалого сына в бизнес-класс. Причиной стало то, что во время регистрации младенца «привязали» к отцу.
«Лететь восемь часов! Грудной ребенок! Карл! Я лечу в экономе и знать не знаю про то, что ребенок теперь „привязан“ ко мне. Тут подходит старший бортпроводник Роман и сообщает, что ребенка нужно забрать от матери», — рассказал Соболев.Комик утверждал, что представители авиакомпании предупредили его о возможном вызове полиции, если он не заберет ребенка из бизнес-класса.
«Бортпроводники "Аэрофлота" сказали забрать ребенка и унести в экономкласс. Пригрозили полицией. Забрать от матери, получается?! И восемь часов без еды? Грудной ребенок? Вывод пока такой: "Аэрофлот" ворует детей или отлучает их от родителей. Не удивляюсь, если и семьи разрушит», — заявил артист.По словам юмориста, ему и супруге предложили два варианта: покинуть самолет либо забрать ребенка от матери. Также супруге Соболева предложили поменяться местами с пассажиром из экономического класса, чтобы она могла остаться рядом с сыном.
Почему Илья Соболев ушел из «Шоу Воли»Еще одной важной темой в карьере Ильи Соболева стал его уход из «Шоу Воли». Комик долгое время работал в проекте вторым ведущим, однако в итоге решил покинуть программу. По словам самого Соболева, решение оказалось осознанным и формировалось на протяжении длительного времени. Главной причиной он назвал ощущение творческой ограниченности.
Соболев объяснил, что программа в значительной степени строилась вокруг Павла Воли, а это постепенно стало сужать возможности второго ведущего. Илья хотел получить больше свободы на сцене и позволить себе больше хулиганства в юморе.
При этом масштабный вечерний формат требовал дисциплины и определенных рамок. В результате артист понял, что ему необходимо двигаться дальше и искать пространство для других творческих задач.
«Я всегда мечтал вот в таком шоу работать, где всем пофиг на шоу. Там важно, чтобы Пашка был классный. Я Пашку люблю, но это его программа… В своих жестких шутках о нем я шутил немного и обидеть его еще не успел. Плюс Паша умеет делить юмор и не юмор, в отличие от многих артистов, комиков, публичных личностей, политиков и вообще деятелей, про которых я шутил. У него с чувством юмора все хорошо. В чем-то мы с ним на одной волне, поэтому мы пересеклись и нашли смешное в том, что мы делаем в этом проекте», — рассказывал Соболев в VK-шоу «Кстати».