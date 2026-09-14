«Денег много не бывает»: Лада Дэнс раскрыла своё отношение к финансам

14 сентября 2026, 13:27

Певица Лада Дэнс объяснила, почему не переживает из-за нехватки денег

Лада Волкова (Фото: Instagram* @lada_dance_official)

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), известная по хиту «Девочка-ночь», рассказала, как относится к деньгам и тратам.





В беседе с Леди Mail артистка подчеркнула, что денег много не бывает. При этом она старается жить в балансе и гармонии, поэтому и к финансовому вопросу подходит так же.

«Если меня что-то не устраивает, сама с собой договариваюсь, ищу и нахожу решение, как сделать так, чтобы остаться довольной. Одно скажу точно: ситуаций, что я переживаю, если мне на что-то не хватает, я не допускаю. Я всегда благодарна миру за то, что у меня есть. А если что-то меня беспокоит, я всегда знаю, как поработать со своими мыслями и не скатиться в уныние», — отметила Волкова.