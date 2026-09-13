Скончалась бывшая любовь Карла III

13 сентября 2026, 22:53

Daily Mail: Экс-возлюбленная Карла III Давина Морли умерла в 75 лет

Карл III (Фото: whitehouse.gov)

В Великобритании на 76-м году жизни скончалась Давина Морли (в девичестве Шеффилд), бывшая возлюбленная короля Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.