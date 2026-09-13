Скончалась бывшая любовь Карла III
В Великобритании на 76-м году жизни скончалась Давина Морли (в девичестве Шеффилд), бывшая возлюбленная короля Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.
Роман Давины с тогдашним принцем Уэльским Чарльзом приходился на середину 1970-х годов. В светских кругах её прочили в невесты наследника престола: пара появлялась вместе на приёмах, их часто видели в Aston Martin DB5 Volante Чарльза. На одном из конных мероприятий Давину запечатлели рядом с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, что расценивалось как знак одобрения со стороны королевской семьи.
Отношения оборвались из-за скандала: бывший партнёр Давины, гонщик на катерах Джеймс Бирд, рассказал журналистам, что они жили вместе. В то время королевские традиции требовали безупречной репутации невесты наследника, и после раскрытия подробностей прошлого роман прекратился.
Давина происходила из знатной семьи: она была внучкой лорда Макгоуэна, возглавлявшего компанию ICI, а её род восходил к королю Карлу II. Она также являлась двоюродной сестрой Саманты Шеффилд, супруги бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона.
После расставания с Чарльзом Давина вышла замуж за Джейка Морли в 1981 году — в том же году, когда Чарльз женился на принцессе Диане. В браке родились трое сыновей: Томас (1983), Уильям (1984) и Генри (1987). У Давины также остались двое пасынков от предыдущего брака Джейка — Доминик и Себастьян. Джейк Морли скончался в апреле 2022 года в возрасте 80 лет.
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