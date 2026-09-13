На концерте mr Credo в Петербурге разгорелся скандал
Посетители концерта mr Credo в петербургском клубе A2 столкнулись с серьёзными организационными проблемами и теперь требуют возмещения убытков. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Уже через четверть часа после старта шоу зрители начали массово покидать танцпол. Одна из участниц событий в беседе с изданием рассказала, что ещё до начала концерта десятки людей с билетами на танцпол (стоимость — 4700 рублей) не смогли попасть в зал. По словам девушки, приехавшей в Петербург из Иваново в компании из семи человек, главная проблема заключалась в сильной давке в коридоре — пройти к танцполу оказалось практически невозможно.
Девушка отметила, что вместе с её группой клуб покинули примерно 50 человек. Кроме того, зрители пожаловались на отсутствие должного контроля за безопасностью, несмотря на высокую стоимость билетов в VIP‑зону (от 13 000 рублей). Посетители указали на ряд нарушений: люди в туалетах курили, охрана не проверяла гостей, которые проносили бутылки в куртках, а также беспрепятственно пропускала нетрезвых мужчин.
Теперь зрители планируют официально обратиться к организаторам с претензией о компенсации понесённых расходов. Если требования не будут удовлетворены, они намерены отстаивать свои права в судебном порядке.
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