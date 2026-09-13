На концерте mr Credo в Петербурге разгорелся скандал

13 сентября 2026, 23:38

Гости концерта mr Credo в Петербурге пожаловались на организаторов мероприятия

Фото: iStock/cookelma

Посетители концерта mr Credo в петербургском клубе A2 столкнулись с серьёзными организационными проблемами и теперь требуют возмещения убытков. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».