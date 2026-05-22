Его сравнивают с Далем и Ивашовым, а зритель боится его «опасного» взгляда: как живёт актёр Павел Чинарёв, который долго шёл к славе
23 мая день рождения отмечает один из самых харизматичных актёров современного российского кино — Павел Чинарёв. Ему исполняется 40 лет, и сегодня режиссёры буквально выстраиваются в очередь за артистом с невероятной энергетикой, хрипловатым голосом и тем самым «опасным» взглядом, который зрители узнают мгновенно. Но путь Чинарева к славе оказался совсем не быстрым. Подробности — в материале «Радио 1».
Красавец с опасными глазамиОн не был сыном известных артистов, не имел влиятельных покровителей и годами перебивался случайными заработками. Работал барменом, организовывал праздники, подрабатывал частным извозом — и лишь спустя время сумел доказать, что достоин больших ролей.
Сегодня его называют одним из самых недооцененных актеров поколения, сравнивают с Олегом Далем и Владимиром Ивашовым, а поклонницы признаются: от одного взгляда Чинарёва становится не по себе.
У Павла действительно редкая внешность — фактурная, немного хищная, запоминающаяся. Высокий рост, резкие черты лица, низкий голос и тяжёлый взгляд сделали его идеальным актёром для сложных ролей.
При этом зрители давно заметили интересную особенность: даже отрицательные персонажи Чинарёва вызывают сочувствие.
После сериалов «Мосгаз» и фильма «Тряпичный союз» зрители писали, что актер умеет показать в преступнике или потерянном человеке живую душу. Именно поэтому его герои никогда не выглядят картонными злодеями.
Почему Чинарёва сравнивают с Олегом Далем и Владимиром ИвашовымВ интернете поклонники до сих пор спорят, на кого же похож Павел. Одни уверены, что он буквально копия Владимира Ивашова — те же черты лица, манера говорить и даже интонации.
Другие видят в нем черты Олега Даля — ту же нервную внутреннюю энергию и способность играть «на разрыв». Есть и те, кто сравнивает актёра с молодым Евгением Сидихиным.
Сам Чинарёв к подобным сравнениям относится спокойно. Впрочем, зрительская любовь только подогревается: когда современного актёра начинают ставить рядом с легендами советского кино — это уже признание.
Из обычной семьи — в звёзды киноБудущий актёр родился в Ленинграде в семье инженеров. Родители были далеки от искусства и занимались системами энергообеспечения на различных объектах.
В детстве Павел ничем особенно не выделялся. Учился в обычной школе, а в театральную студию «Муравейник» попал благодаря старшей сестре.
Именно там все и началось. После спектакля «Крысолов» подросток неожиданно понял: сцена — это его жизнь.
Работал барменом и таксистомВ 16 лет Чинарёв поступил в СПбГАТИ, где учился у знаменитого режиссёра Льва Додина. Но учёба неожиданно прервалась: незадолго до диплома Павел взял академический отпуск и ушёл работать барменом.
Позже он вернулся в институт, но после выпуска актёрская карьера складывалась тяжело. Денег не хватало, поэтому Чинарёв организовывал праздники, корпоративы и даже занимался частным извозом. Многие на его месте давно бы сдались. Но Павел продолжал ходить на пробы и искать себя в профессии.
Театр стал для него настоящей школойСначала Чинарёв попал в «Приют Комедианта», где быстро обратил на себя внимание режиссёров.
Позже были:
- Театр Post
- МХТ имени А. П. Чехова
- Театр Наций
- Театр имени Моссовета
Интрижка с Нагиевым, слухи о пластике и роль в «Жестоком романсе»: как Лариса Гузеева попала под горячую руку мужа-тирана и где она сейчас?
Настоящая популярность пришла только после 30 летВ кино Павел снимался с юности, но долгое время получал лишь небольшие роли в сериалах «Литейный», «Морские дьяволы», «Опера. Хроники убойного отдела». Перелом произошёл после сериала «Клим». Затем последовали «Мажор», «Метод», «Девятаев», «Доктор Рихтер», «Знахарь».
А после выхода «Мажора» зрители окончательно запомнили Чинарёва. Хотя роль была не главной, многие называли его персонажа одним из самых ярких в проекте.
2025-й год стал для актёра рекорднымСегодня Павел Чинарёв — один из самых востребованных артистов индустрии. Только за последний период он оказался задействован сразу в нескольких громких проектах: «Этерна», «Мажор в Дубае», «Почка», «Зверобой». И, судя по всему, это только начало нового карьерного витка.
Счастлив в браке и не любит говорить о личномВ отличие от многих звёзд, Павел Чинарёв практически не выносит личную жизнь на публику. Известно, что со своей супругой Аленой Бондарчук актёр познакомился в Театре Post. Они вместе выходили на сцену, постепенно сблизились, а позже создали семью. Когда именно состоялась свадьба — неизвестно. Чинарев никогда не устраивал публичных признаний и не превращал отношения в шоу. Осенью 2016 года у супругов родился сын Макар.
Коллеги говорят, что актёр буквально растворяется в семье. Несмотря на огромную занятость, он старается сам провожать сына в школу, посещает его спортивные занятия и устраивает для близких маленькие семейные праздники.
Не только актёр: футбол, сноуборд и диджейский пультПавел — страстный болельщик «Зенита», серьёзно занимается сноубордингом и обожает музыку. Иногда актёр даже сам становится за диджейский пульт — правда, исключительно для друзей и в свободное время. И, пожалуй, именно эта многогранность делает его таким интересным для зрителей.
Сегодня в российском кино немало красивых актёров. Но у Чинарёва есть то, что невозможно сыграть — внутренняя сила и ощущение настоящести. Он не пытается быть идеальным, не мелькает в бесконечной рекламе и не строит из себя суперзвезду. Возможно, поэтому зрители ему и верят.