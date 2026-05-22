«Попрёшь против святого»: Отар Кушанашвили усомнился в диагнозе Лерчек

22 мая 2026, 15:14

Отар Кушанашвили указал на противоречия в публичных заявлениях Лерчек о болезни

Журналист Отар Кушанашвили выразил сомнение в диагнозе блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В авторской программе «КАКОВО?!» телеведущий заявил, что изначально испытывал к девушке сострадание и сочувствие.





По словам Кушанашвили, блогер превратила «якобы борьбу с раком в шапито». Кроме того, Отар Шалвович напомнил, что речь идёт о человеке, которого называют мошенницей.

«Там дети. Как ты попрёшь против святого? Вы заметили интересный момент? Я каждый раз говорю: «Центр имени Блохина, Марьян Шираковна, Умеджон Наимович, Заман Заурович... Всё время хвастался, что ездил на конференцию. Ни один врач не упомянут по имени, отчеству, фамилии? Нет ни одного упоминания о том, как семья Лерчек благодарна медсёстрам, докторам», — отметил журналист.