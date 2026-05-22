Татьяна Буланова рассказала, какой талисман приносит ей удачу во время концертов

Татьяна Буланова: старинное украшение приносит удачу во время концертов
Певица Татьяна Буланова никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое ей досталось по наследству. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.
Исполнительница рассказала, что у неё есть множество амулетов, приносящих удачу.
«Я всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших. Оно позволяет мне лучше раскрыться на сцене», — призналась Буланова.
Певица отметила, что существует ещё одно правило, которому она неизменно следует. Буланова всегда выходит на сцену с левой ноги. Практика подтверждает: если поступить иначе, могут возникнуть нежелательные последствия, считает звезда. Артистка добавила, что проверяла на собственном опыте некоторые суеверия и убедилась в их эффективности.