Татьяна Буланова рассказала, какой талисман приносит ей удачу во время концертов

22 мая 2026, 15:04

Татьяна Буланова: старинное украшение приносит удачу во время концертов

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певица Татьяна Буланова никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое ей досталось по наследству. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.





Исполнительница рассказала, что у неё есть множество амулетов, приносящих удачу.





«Я всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших. Оно позволяет мне лучше раскрыться на сцене», — призналась Буланова.