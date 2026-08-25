«Его в утробе уже продали»: почему сын Вадима Казаченко не называет его папой и как наследник выглядит сейчас
Голос 90-х — Вадим Казаченко, вечный романтик и автор лирических хитов, который долгие годы оставался кумиром миллионов. Но за его песнями скрывалась личная жизнь, полная скандалов и судебных разбирательств. Особое место в этой истории занял сын певца Филипп, чьё рождение сопровождалось сомнениями в отцовстве, а спустя годы мальчик называет знаменитого отца не «папой», а «Заслуженным артистом России». Почему вокалист так и не смог наладить отношения с наследником и как сегодня живёт повзрослевший сын артиста, читайте в материале «Радио 1».
Как Вадим Казаченко «поддерживает» сынаЛичная жизнь Вадима Казаченко давно превратилась в бесконечный сериал, который в подробностях транслируется на федеральных каналах. Если раньше поклонники певца 90-х годов слушали его романтичные хиты, то теперь имя любимца публики гораздо чаще всплывает в контексте громких скандалов и судебных тяжб.
Главной героиней этой драмы стала Ольга Мартынова — бывшая жена, которая регулярно появляется в эфире различных ток-шоу, откровенно делясь подробностями их непростых отношений. Кульминацией конфликта стало рождение сына Филиппа в марте 2017 года — в тот момент родители уже находились в стадии болезненного расставания. Казаченко категорически не поверил в своё отцовство и потребовал проведения экспертизы. Судьба распорядилась иронично: оплаченный самим экс-вокалистом «Фристайла» ДНК-тест подтвердил, что ребёнок действительно его. Однако биологическое родство не сблизило отца и сына. По словам нынешней супруги и продюсера артиста Ирины Аманти, артист пока не готов общаться с мальчиком, но обещает помогать деньгами.
«Вадим от него не отказывается: он будет финансово поддерживать. Пока ни о каком общении с ребёнком речи идти не может. Но он вырастет, и, я знаю, Вадик найдёт слова для него. Мне очень жалко этого мальчика, его в утробе уже продали всем СМИ», — приводит слова Ирины «СтарХит».Материальная помощь от бывшего мужа действительно поступает, однако её размер едва дотягивает до столичного прожиточного минимума.
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Впрочем, Ольга не жалуется и принимает то, что есть.
«Алименты платит Ира, 15 тысяч рублей», — цитирует Казаченко издание.
Почему сын Вадима Казаченко не называет его папойВ своих интервью король лирических баллад неоднократно заявлял, что был бы рад сблизиться с Филиппом. Вадим уверял, что действует исключительно в интересах мальчика: ему важно, чтобы ребёнок рос в спокойной обстановке, не становясь заложником взрослых разборок и взаимных обид. Со своей стороны Ольга Мартынова занимает позицию невмешательства. Женщина публично заявляла, что не собирается использовать наследника как инструмент мести и не будет строить козни: если однажды у бывшего супруга проснётся искреннее желание поговорить с сыном и стать частью его жизни, мать не станет этому препятствовать. Сейчас Филиппу 9 лет. Мальчик ходит в школу и проявляет самые разные интересы: наследнику знаменитого папы нравятся музыка, рисование и английский язык.
Некоторое время он даже посещал морской клуб, стрелял в тире и играл в шахматы, а также успел засветиться на телеэкранах вместе с мамой. Ольга регулярно делится снимками подрастающего Филиппа, на которых в чертах отпрыска всё отчётливее проступает сходство с легендарным родственником. Примечательно, что, увидев отца на экране, наследник певца называет его официально — «Заслуженный артист России Вадим Казаченко».