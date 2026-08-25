«Его в утробе уже продали»: почему сын Вадима Казаченко не называет его папой и как наследник выглядит сейчас

25 августа 2026, 11:03

Вадим Казаченко (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Голос 90-х — Вадим Казаченко, вечный романтик и автор лирических хитов, который долгие годы оставался кумиром миллионов. Но за его песнями скрывалась личная жизнь, полная скандалов и судебных разбирательств. Особое место в этой истории занял сын певца Филипп, чьё рождение сопровождалось сомнениями в отцовстве, а спустя годы мальчик называет знаменитого отца не «папой», а «Заслуженным артистом России». Почему вокалист так и не смог наладить отношения с наследником и как сегодня живёт повзрослевший сын артиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Вадим Казаченко «поддерживает» сына Почему сын Вадима Казаченко не называет его папой

Как Вадим Казаченко «поддерживает» сына



Вадим Казаченко и Ирина Аманти (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Вадим от него не отказывается: он будет финансово поддерживать. Пока ни о каком общении с ребёнком речи идти не может. Но он вырастет, и, я знаю, Вадик найдёт слова для него. Мне очень жалко этого мальчика, его в утробе уже продали всем СМИ», — приводит слова Ирины «СтарХит».

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«Алименты платит Ира, 15 тысяч рублей», — цитирует Казаченко издание.

Почему сын Вадима Казаченко не называет его папой