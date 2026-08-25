Стало известно, почему не был подписан договор на концерт Уэста в Петербурге
У многих организаторов концертов уходят годы на то, чтобы получить согласие топовых артистов на проведение мероприятий в России. Об этом рассказал организатор гастролей западных звезд в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, агентство Say Agency пребывало в таком восторге от согласия американского рэпера Канье Уэста выступить в Санкт-Петербурге, что не сразу оформило договор с «Газпром Ареной». Организатор выразил предположение, что агентство Say Agency выполнит свои обязательства, и выступление музыканта состоится.
Ранее представители «Газпром Арены» сообщили, что договора аренды площадки на концерт американского рэпера Канье Уэста не было и нет. По этой причине мероприятие состояться не может. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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