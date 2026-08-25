Стало известно, почему не был подписан договор на концерт Уэста в Петербурге

25 августа 2026, 17:34

NEWS.ru: заключить договор на концерт Уэста организаторам помешала эйфория

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

У многих организаторов концертов уходят годы на то, чтобы получить согласие топовых артистов на проведение мероприятий в России. Об этом рассказал организатор гастролей западных звезд в разговоре с NEWS.ru.