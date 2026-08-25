Елене Блиновской в колонию передали 20 кг сладостей в день 45-летия

25 августа 2026, 17:07

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Елене Блиновской в честь 45-летия передали 20 кг сладостей. Как сообщает Telegram-канал Mash, для вручения этого сахарного подарка отец женщины отстоял шестичасовую очередь в ИК-1.