Елене Блиновской в колонию передали 20 кг сладостей в день 45-летия
Елене Блиновской в честь 45-летия передали 20 кг сладостей. Как сообщает Telegram-канал Mash, для вручения этого сахарного подарка отец женщины отстоял шестичасовую очередь в ИК-1.
Экс-королеве марафонов доставили торт, шоколад и конфеты общим весом 20 кг. Сотрудники разрезали все сладости и проверили содержимое на наличие запрещённых предметов. Импортные лакомства не пропустили, разрешили только отечественные.
На передачу приехали мама и отец, младший брат отказался ехать — он не поддерживает связь с Еленой. Личную встречу с родственниками не согласовали. Дополнительно Блиновской положили 12 тысяч рублей на личные расходы в колонии.
Праздновать именинница не планирует — она попьёт чай с тортом и угостит сокамерниц. Ближайшее свидание с родными вживую назначили на сентябрь, оно продлится полчаса. Среди последних просьб Елены — передать ей халат, так как ей не хватает одежды.
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