Ел плесень и плясал на тумбе для Пугачёвой, пока жена водила в спальню других мужчин: как сейчас живёт 55-летний Стас Костюшкин из «Чая вдвоём»

25 августа 2026, 17:35

Стас Костюшкин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

За образом жизнерадостного силача-пончикового магната скрывается человек с тяжёлой судьбой. Он пережил голодное детство, насилие в 8 лет, предательство первой жены и унизительный развод. Но главным испытанием стало выступление, когда Стас Костюшкин рухнул прямо на Аллу Пугачёву. Почему жизнь артиста, который всегда улыбается, оказалась полна боли и как певец нашёл настоящее счастье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство без еды, нападение и клятва: что случилось на заброшенном заводе Что связывало Костюшкина с Анной Нетребко Кто придумал «Чай вдвоём» Из-за чего распался дуэт Падение на Аллу Пугачёву и вирусный мем: что случилось на «Новой волне» в Юрмале Почему третий брак мистера «Пончика» едва не рухнул

Детство без еды, нападение и клятва: что случилось на заброшенном заводе



Стас Костюшкин (Фото: Инстаграм* @stas_kostyushkin_official)

«Если бы с моим ребёнком поступили так же, я бы убил этого человека», — добавил Стас в интервью.

Что связывало Костюшкина с Анной Нетребко



Анна Нетребко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Когда поступали, наши мамы подружились. Вот мама Анькина сразу рассказала, что она такая — и она рисует, она там и чемпионка, она — победительница, королева красоты Краснодара. Мисс Краснодар», — вспоминал одессит.

Кто придумал «Чай вдвоём»



Денис Клявер и Стас Костюшкин (Фото: Инстаграм* @stas_kostyushkin_official)

Из-за чего распался дуэт

Черная магия и любовница, пристрастившая его к наркотикам: как на самом деле умер солист «Сектора газа» Юрий Хой и что известно о дочерях рок-музыканта

Падение на Аллу Пугачёву и вирусный мем: что случилось на «Новой волне» в Юрмале



Алла Пугачёва (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Почему третий брак мистера «Пончика» едва не рухнул



Стас Костюшкин с супругой Юлией (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

«Он тогда улетел в Таиланд, сказав: «Я вернусь — будем разводиться». Но потом в отпуске он начал писать мне, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я и простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу сменить гнев на милость», — призналась избранница музыканта в программе «Секрет на миллион».