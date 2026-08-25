Ел плесень и плясал на тумбе для Пугачёвой, пока жена водила в спальню других мужчин: как сейчас живёт 55-летний Стас Костюшкин из «Чая вдвоём»
За образом жизнерадостного силача-пончикового магната скрывается человек с тяжёлой судьбой. Он пережил голодное детство, насилие в 8 лет, предательство первой жены и унизительный развод. Но главным испытанием стало выступление, когда Стас Костюшкин рухнул прямо на Аллу Пугачёву. Почему жизнь артиста, который всегда улыбается, оказалась полна боли и как певец нашёл настоящее счастье, читайте в материале «Радио 1».
Детство без еды, нападение и клятва: что случилось на заброшенном заводеРанние годы Стаса Костюшкина были далеко не радужными, несмотря на творческую атмосферу в семье. Будущий певец появился на свет в Одессе в 1971 году, но уже в годовалом возрасте родители перевезли сына в Ленинград, где и прошли его детские годы. Отец Михаил Иосифович был известным джазовым саксофонистом, а мама Надежда Аркадьевна работала манекенщицей. В семье царила творческая атмосфера, но благополучной её назвать было сложно. Родители развелись рано.
В детстве Стас видел, как отец злоупотреблял алкоголем. Костюшкин вспоминал, что папа мог доходить до такого состояния, что это выглядело пугающе. В какой-то момент мальчик решил: алкоголя в его жизни не будет. И это обещание сдержал — артист признавался, что за всю жизнь он не выпил ни глотка спиртного. Финансовые трудности были постоянными спутниками семьи. Денег не хватало даже на самое необходимое — иногда дома просто не было еды. Исполнитель рассказывал, как однажды утром ему пришлось съесть заплесневелое яйцо, потому что другого выбора не было. Но при этом он всегда был красиво одет и никогда не чувствовал себя бедным. Голод и бытовые трудности оказались лишь прелюдией к настоящей детской трагедии, которая произошла, когда Костюшкину было всего восемь лет.
Став героем YouTube-шоу «Алена, блин!», артист рассказал страшную историю. Играя с друзьями на территории заброшенного ленинградского завода пластполимеров, мальчики столкнулись с незнакомцем. Мужчина запугивал детей и применял к ним насилие. Костюшкин вспоминал, что сначала попытался сбежать, но вернулся, не в силах бросить товарищей в беде, и сам стал жертвой. Испуганные ребята дали друг другу клятву молчать, из-за чего преступник так и остался безнаказанным.
Спустя десятилетия артист решился нарушить это тяжёлое табу, признавшись: мысль о том, что подобное могло случиться с его собственными детьми, вызывает в нём ярость.
«Если бы с моим ребёнком поступили так же, я бы убил этого человека», — добавил Стас в интервью.В 14 лет подросток был избит сверстниками, что вызвало у него глубокое чувство унижения и слабости. Чтобы постоять за себя, юноша по совету друга начал заниматься дзюдо. В итоге единоборствам молодой человек отдал пять лет, а позже переключился на каратэ, бокс и бодибилдинг.
Что связывало Костюшкина с Анной НетребкоПосле школы Стас поступил в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, где его однокурсницей оказалась будущая мировая оперная дива Анна Нетребко. В беседе с ведущей Светланой Шевченко на 5-tv.ru артист рассказал, как они познакомились.
«Когда поступали, наши мамы подружились. Вот мама Анькина сразу рассказала, что она такая — и она рисует, она там и чемпионка, она — победительница, королева красоты Краснодара. Мисс Краснодар», — вспоминал одессит.Чтобы подзаработать, молодые люди вместе ходили на новогодние утренники: Стас надевал бороду и играл Деда Мороза, а напарница была его Снегурочкой.
Костюшкин окончил кузницу музыкантов по классу фортепиано. Вместе с Нетребко они позже даже поступали в консерваторию, но в итоге каждый пошёл своим путём: Анна покорила мировые оперные сцены, а атлет стал звездой эстрады.
Кто придумал «Чай вдвоём»Параллельно с обучением музыке Стас продолжал усиленно заниматься дзюдо. Но на одной из тренировок произошла роковая травма: парню сломали нос. Смещение перегородки катастрофически повлияло на вокальные данные Костюшкина, из-за чего талантливый оперный певец был попросту «выбракован».
Чтобы спасти карьеру и восстановить голос, атлет отправился за границу. В 1989–1990 годах он учился в Амстердамской консерватории в Нидерландах. Голландские педагоги действительно смогли помочь ему восстановить голос. Вернувшись в Россию, Стас продолжил получать классическое образование, изучая вокальное мастерство уже в Санкт-Петербургской консерватории. После учёбы в стране тюльпанов начинающий виртуоз устроился работать актёром в детский музыкальный театр «Зазеркалье». Именно там, в 1994 году, он встретил Дениса Клявера. Позже они вспоминали: их познакомили бывшие девушки, которые дружили между собой. Молодые люди быстро сблизились, заметив забавное совпадение во вкусах: Клявер, сын знаменитого артиста Ильи Олейникова, фанател от джазовых работ отца Стаса, а Костюшкин, в свою очередь, был без ума от творчества Олейникова. Ребята начали собираться вместе, подбирать аккорды и набрасывать первые строчки песен.
Так их дружба переросла в творческий союз: Денис взял на себя музыку и аранжировки, а Стас стал писать тексты. Изначально друзья планировали назвать свой дуэт «Пилоты», но этот вариант не прошёл цензуру на конкурсе Виктора Резникова, и в итоге партнёры придумали то самое легендарное имя — «Чай вдвоём».
Из-за чего распался дуэт«Чай вдвоём» просуществовал с 1994 по 2012 год, пройдя путь от победителей конкурса до одного из самых успешных поп-дуэтов страны с хитами «Ласковая моя», «Желанная» и другими легендарными композициями. Однако в 2012 году, после 18 лет совместной работы, группа распалась. Это решение шокировало поклонников и породило множество слухов. На самом деле причин было несколько. Петербуржец объяснял, что формат дуэта исчерпал себя, а творческое развитие зашло в тупик.
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Одессит же хотел экспериментировать с танцевальной музыкой, но в рамках «Чая вдвоём» это было невозможно. По слухам, ситуацию усугубляли конфликты между жёнами артистов, каждая из которых считала, что именно её муж является главной движущей силой проекта. Распад коллектива стал тяжёлым ударом для отца Дениса, Ильи Олейникова, который на заре их карьеры был первым спонсором дуэта.
Падение на Аллу Пугачёву и вирусный мем: что случилось на «Новой волне» в ЮрмалеПосле распада «Чая вдвоём» Костюшкин принял принципиальное решение: чтобы его не сравнивали с бывшим напарником и лирическим прошлым, поэт-песенник кардинально сменил музыкальный вектор. Так появился проект A-Dessa — ставка была сделана на танцевальную клубную музыку, ироничные тексты и яркий образ.
Первым громким релизом стал трек «Fire», записанный совместно с DJ Smash. Но настоящий взлёт случился в 2014 году с выходом композиции «Женщина, я не танцую». Песня захватила все чарты, а клип набрал десятки миллионов просмотров. Именно с этим хитом связан самый неловкий эпизод в карьере артиста.
В июле 2014 года на «Новой волне» в Юрмале поп-музыкант, исполняя свой шлягер, решил зажечь в зале. Заметив возле столика Аллы Пугачёвой небольшую тумбу, Костюшкин запрыгнул на неё, чтобы станцевать. Мебель не выдержала веса накачанного артиста, перевернулась, и Стас буквально рухнул на исполнительницу «Алых роз».
К счастью, обошлось без травм. Примадонна не стала устраивать скандал и отнеслась к инциденту с юмором, а сидящий рядом Максим Галкин** помог незадачливому танцору подняться. Сам Костюшкин потом признавался, что от стыда готов был провалиться сквозь землю и публично приносил извинения Алле Борисовне, опасаясь, что этот конфуз поставит крест на его карьере. Но случилось обратное: видео с падением мгновенно стало вирусным мемом, песня получила колоссальный дополнительный пиар, а сам артист лишь укрепил свою популярность. Параллельно с музыкой Стас пробовал себя и в предпринимательстве, запустив сеть бюджетных закусочных «Пончик-вагончик». Однако бизнес-эксперимент не сложился: проект приносил убытки, и в итоге сеть пришлось закрыть.
Почему третий брак мистера «Пончика» едва не рухнулЛичная жизнь Костюшкина всегда была бурной — за плечами артиста три брака, и самым болезненным оказался первый. С Марианной Стас познакомился в детском музыкальном театре «Зазеркалье», где оба работали. Избранница была актрисой и пианисткой, творческой и очень эмоциональной натурой.
Костюшкин влюбился без памяти и долго ухаживал за возлюбленной. Молодые люди поженились в 90-х годах, и поначалу всё казалось идеальным. Однако брак распался из-за измен супруги, о которых певцу рассказали соседи, когда он вернулся с гастролей. Костюшкин пытался сохранить семью ещё около года, но в итоге супруги разошлись.
Второй раз Стас женился 29 мая 2003 года на танцовщице Ольге из Магадана. Этот союз был попыткой залечить душевные раны после унизительного развода с первой женой. Женщина родила сына Мартина, который появился на свет в том же 2003 году. Но чувства к благоверной были не такими сильными, и когда в их коллективе появилась новая танцовщица Юлия Клокова, Костюшкин влюбился по-настоящему. Одессит честно признался Ольге, что уходит, и в 2004 году оставил семью, когда наследнику было около полутора лет. С Юлией пышечный король официально оформил отношения в июле 2006 года. Девушка была чемпионкой мира по акробатическому рок-н-роллу, но ради семьи оставила спорт и посвятила себя мужу и детям.
У пары родились двое сыновей: Богдан в 2006 году и Мирон 10 декабря 2015 года. Однако в семье бывали и сложные периоды. По словам Юлии, Стас очень вспыльчив. Спортсменка призналась, что между ними часто возникают недопонимания, которые едва не привели к разрыву.
«Он тогда улетел в Таиланд, сказав: «Я вернусь — будем разводиться». Но потом в отпуске он начал писать мне, что не может, что хочет быть и отдыхать только со мной. Думаю, я и простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу сменить гнев на милость», — призналась избранница музыканта в программе «Секрет на миллион».Вместе они уже около 20 лет.