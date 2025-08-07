«Ей было хорошо»: Тайный армянский продюсер Ольги Бузовой впервые раскрыл, как превратил её в суперзвезду на самом деле

07 августа 2025, 15:59

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В 2007 году Ольга Бузова, известная лишь как участница реалити-шоу «Дом-2», начала пробовать себя в роли диджея в модных московских клубах. Несмотря на скромные успехи, её мечты о славе и признании оставались живыми. Судьбоносная встреча с продюсером Арамом Арчером изменила жизнь Ольги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Встреча с Арамом Поддержка и трудолюбие Постепенно, шаг за шагом Сеть закусочных Может стать продюсером

Встреча с Арамом

«Когда я впервые увидел её, то понял: передо мной будущая звезда миллионов», — делился своими впечатлениями Арам.

Ольга Бузова и Арам Ананян (Фото: Instagram* @aram_archer)



Поддержка и трудолюбие

«Она — алмаз, который нужно правильно огранить. Трудоголик, готовый ради карьеры собственным здоровьем пожертвовать. Готовый пример для подражания миллионам людей. И я, сам тогда тридцатилетний, бодро взялся за дело», — говорил продюсер о своей подопечной.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



Постепенно, шаг за шагом

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



«На первых гастролях мы заработали тридцать тысяч рублей. И честно поделили их пополам. Сейчас всего за одно выступление Оли мы может получить 30 млн», — сказал он.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)



Сеть закусочных

«Оля для меня словно младшая дочь: в чем-то капризная, своенравная, но требовательная и трудолюбивая. Как любой родитель, я хочу, чтобы ей было хорошо. Мы вместе прошли путь от пустоты до многомиллионных гонораров. Я точно с ней не сплю. Никаких романов между нами. Если между продюсером и звездой возникают чувства, то успеха в работе не будет. У меня своя семья, свои любимые — жена и дети. Моя супруга Татьяна, мы вместе еще со студенчества, с 2000 года. Моему сыну Давиду уже 25 лет, а дочери Камилле — 9», — объяснил он.

Может стать продюсером