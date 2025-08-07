«Ей было хорошо»: Тайный армянский продюсер Ольги Бузовой впервые раскрыл, как превратил её в суперзвезду на самом деле
В 2007 году Ольга Бузова, известная лишь как участница реалити-шоу «Дом-2», начала пробовать себя в роли диджея в модных московских клубах. Несмотря на скромные успехи, её мечты о славе и признании оставались живыми. Судьбоносная встреча с продюсером Арамом Арчером изменила жизнь Ольги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Встреча с АрамомСудьбоносная встреча с продюсером изменила жизнь Ольги. Арам, армянин из Баку, стремился стать успешным продюсером и увидел в Бузовой потенциал.
«Когда я впервые увидел её, то понял: передо мной будущая звезда миллионов», — делился своими впечатлениями Арам.
Арам Ананян, родившийся в 1977 году в Баку и выросший в Краснодарском крае, выбрал псевдоним «Арчер» для простоты произношения и символики. Он считает себя «лучником», который точно попадает в цель — сердце зрителя или слушателя.
Поддержка и трудолюбиеНесмотря на насмешки со стороны окружающих, Ольга не сдавалась и продолжала выступать в столичном клубе «Опера». Арам активно продвигал её диджейские сеты, веря в её трудолюбие и стремление к успеху.
«Она — алмаз, который нужно правильно огранить. Трудоголик, готовый ради карьеры собственным здоровьем пожертвовать. Готовый пример для подражания миллионам людей. И я, сам тогда тридцатилетний, бодро взялся за дело», — говорил продюсер о своей подопечной.
С поддержкой Арама и своей настойчивостью Ольга Бузова была готова к новым вызовам на пути к звёздной карьере.
Постепенно, шаг за шагомДорога Ольги Бузовой от телеведущей и клубного диджея оказалась далеко не простой. Если бы не армянское упорство её продюсера, путь звезды к успеху мог бы завершиться гораздо раньше. Постепенно, шаг за шагом, Арам создавал из Оли настоящую звезду для молодежи всей страны. Арам действовал четко и системно. Он обеспечивал Оле регулярные эфиры на радио и телевидении, активно используя свою обширную сеть армянских друзей — ведь среди армян принято поддерживать своих. Внимательно контролируя каждую композицию, каждую звукозапись и выступление Бузовой, он сопровождал её на гастролях по всей России. Кроме того, он помогал заключать выгодные контракты с крупными брендами, что значительно укрепило позиции Ольги на медиа-рынке.
Арам установил жесткие условия: в регионах самые дорогие билеты на концерты Бузовой не должны превышать тысячи рублей. Это решение позволило Ольге заполнять залы и быстро завоевать популярность как певица. Кроме того, Арам умело подбирал ей партнеров для дуэтов, например, с рэпером T-killah, с которым она записала ставший хитом трек «Не забывай». Арам умело улавливал даже самые незначительные тренды среди молодежи и передавал их своей подопечной. Так появился мегапопулярный хит «Мало половин», над которым сначала смеялись в музыкальных кругах.
«На первых гастролях мы заработали тридцать тысяч рублей. И честно поделили их пополам. Сейчас всего за одно выступление Оли мы может получить 30 млн», — сказал он.
Сеть закусочныхИнтересно, что Ольга и Арам не только работают вместе в музыкальной сфере, но и открыли в Москве свою сеть закусочных под названием BuzFood. Вместе они уже на протяжении семнадцати лет, их сотрудничество в шоу-бизнесе действительно впечатляет. Однако вокруг них ходят слухи, что Бузова якобы является тайной возлюбленной Арама. Тем не менее, сам продюсер, счастливо женатый, полностью опровергает эти сплетни.
«Оля для меня словно младшая дочь: в чем-то капризная, своенравная, но требовательная и трудолюбивая. Как любой родитель, я хочу, чтобы ей было хорошо. Мы вместе прошли путь от пустоты до многомиллионных гонораров. Я точно с ней не сплю. Никаких романов между нами. Если между продюсером и звездой возникают чувства, то успеха в работе не будет. У меня своя семья, свои любимые — жена и дети. Моя супруга Татьяна, мы вместе еще со студенчества, с 2000 года. Моему сыну Давиду уже 25 лет, а дочери Камилле — 9», — объяснил он.
Может стать продюсеромОльга Бузова уже опытная в шоу-бизнесе и, по словам Арама, может стать продюсером. Он не испытывает чувства конкуренции и готов оказать ей поддержку в этом начинании, подчеркивая, что она станет замечательным специалистом в этой сфере, когда наступит подходящее время.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская