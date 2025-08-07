Мизулина просит проверить альбом Гуфа «Город дорог» из-за пропаганды наркотиков

07 августа 2025, 14:37

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина потребовала от МВД проверить альбом рэпера Гуфа «Город дорог» из-за пропаганды наркотиков. Об этом она написала в своем telegram-канале.





Как отметила Мизулина, почти в половине треков содержится пропаганда запрещенных веществ. На это обратили внимание подписчики на фоне новостей в СМИ.





«Поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», — пишет Мизулина.