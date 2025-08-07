Мизулина просит проверить альбом Гуфа «Город дорог» из-за пропаганды наркотиков
Глава «Лиги безопасности интернета» Екатерина Мизулина потребовала от МВД проверить альбом рэпера Гуфа «Город дорог» из-за пропаганды наркотиков. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Как отметила Мизулина, почти в половине треков содержится пропаганда запрещенных веществ. На это обратили внимание подписчики на фоне новостей в СМИ.
«Поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», — пишет Мизулина.
Напомним, что ранее альбом «Город дорог» пытался выкупить российский бизнесмен Игорь Рыбаков. По его словам, после получения прав на пластинку он хотел полностью удалить ее со всех площадок, так как треки там романтизируют употребление алкоголя и запрещенных веществ. При этом есть предположение, что такое желание предпринимателя объясняется банальной обидой на Гуфа за то, что он не захотел с ним фитовать.