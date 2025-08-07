Олег Газманов рассказал, как сохраняет молодость в 74 года
74-летний певец Олег Газманов продолжает удивлять публику не только активной концертной деятельностью, но и отличной физической формой. Артист до сих пор выполняет свои фирменные акробатические трюки и делится секретами поддержания молодости.
В беседе с Общественной службой новостей, Газманов сообщил, что ключ к бодрости — в ежедневной заботе о теле и дисциплине. Он подчеркивает, что гибкость и хорошее самочувствие — это не только врождённые данные, но и результат регулярной работы над собой.
«Я стараюсь регулярно заниматься спортом, уделять внимание растяжке и физической активности. Важно не забывать о здоровье, правильно питаться и избегать стрессов. Все это помогает мне чувствовать себя молодым и энергичным», — подчеркнул артист.Газманов ежедневно делает растяжку, кардиотренировки, аэробику и лёгкие силовые упражнения. Такой подход помогает ему поддерживать тонус мышц, здоровье суставов и сердечно-сосудистой системы. Также певец следит за балансом белков, жиров и углеводов.
Кроме спорта, он делает ставку на активный образ жизни, прогулки и регулярные медицинские обследования. По его словам, всё это помогает чувствовать себя энергичным и оставаться в форме, несмотря на возраст.