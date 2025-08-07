Актер Епифанцев намекнул, что родители не дали ему хорошее воспитание

07 августа 2025, 14:54

Владимир Епифанцев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Владимир Епифанцев в интервью «Газете.Ru» поделился размышлениями о собственной личности и жизненном пути. Отвечая на вопрос о том, каково быть бунтарем и трикстером, он признался, что ощущение себя со временем меняется.





По словам артиста, быть собой бывает по-разному — от ощущения комфорта до сложностей. Он отметил, что к таким качествам, как доброта, внимательность и внутреннее спокойствие, пришёл лишь после 50 лет.



«Я не жалуюсь на своих родителей, они как могли исполняли свой родительский долг, однако продолжали находиться в коконе зависимостей и сомнений. При этом им благодарен за то, что хотя бы сейчас я сумел понять, кто такой, считаю это их заслугой. Не буду раскрывать все карты — это слишком сложная для переваривания всуе информация», — отметил актер.