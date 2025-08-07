Актер Епифанцев намекнул, что родители не дали ему хорошее воспитание
Актёр Владимир Епифанцев в интервью «Газете.Ru» поделился размышлениями о собственной личности и жизненном пути. Отвечая на вопрос о том, каково быть бунтарем и трикстером, он признался, что ощущение себя со временем меняется.
По словам артиста, быть собой бывает по-разному — от ощущения комфорта до сложностей. Он отметил, что к таким качествам, как доброта, внимательность и внутреннее спокойствие, пришёл лишь после 50 лет.
«Я не жалуюсь на своих родителей, они как могли исполняли свой родительский долг, однако продолжали находиться в коконе зависимостей и сомнений. При этом им благодарен за то, что хотя бы сейчас я сумел понять, кто такой, считаю это их заслугой. Не буду раскрывать все карты — это слишком сложная для переваривания всуе информация», — отметил актер.На счету Епифанцева — более 100 ролей в кино, включая проекты «Два холма» и «Generation П».