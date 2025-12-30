Екатерина Шпица рассказала о необычном правиле в отношениях с мужем
Екатерина Шпица: длительное «вы» в паре когда-то было нормой и никого не смущало
Актриса Екатерина Шпица в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» рассказала о необычной традиции в своих отношениях с мужем Русланом Пановым, а также объяснила, почему на съёмочной площадке предпочитает долго сохранять дистанцию в общении.
Екатерина Шпица призналась, что в начале романа с будущим мужем они несколько месяцев общались строго на «вы». Эта формальность сохранялась даже после первого поцелуя.
«Мы с моим мужем очень долго общались на "вы" с момента знакомства, месяца три. И даже уже когда состоялся первый поцелуй, он ещё по инерции какое-то время, недельку, ехал на "вы", периодически срывался», — с улыбкой вспоминает актриса.Спустя восемь лет брака обращение на «вы» в их семье почти не используется, но иногда Шпица называет супруга по имени-отчеству. А вот перейти на фамилию, как это делают некоторые пары, она не готова, ассоциируя это со школьными временами. При этом актриса подчеркивает, что изначальная дистанция была для неё комфортной.
Принцип осторожного перехода от «вы» к «ты» Шпица переносит и на работу. Она отмечает, что особенно сложно бывает, когда ассистенты по актёрам стремятся быстро перейти на неформальное общение. Она предпочитает сохранять профессиональные границы.
«Бывает даже так, что я говорю: вы знаете, если вам удобно обращаться на "ты", не переживайте, пожалуйста, но я в свою очередь прошу не обижаться на меня, если я не смогу совершить такой же быстрый переход», — объясняет Шпица.По её мнению, устойчивое «вы» помогает поддерживать здоровую субординацию в съёмочном процессе и позволяет избежать неловкостей, когда после поспешного перехода на «ты» рабочие отношения могут осложниться.