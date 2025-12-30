Екатерина Шпица рассказала о необычном правиле в отношениях с мужем

30 декабря 2025, 11:19

Екатерина Шпица: длительное «вы» в паре когда-то было нормой и никого не смущало

Екатерина Шпица (Фото: Инстаграм* katerinashpitsa)

Актриса Екатерина Шпица в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» рассказала о необычной традиции в своих отношениях с мужем Русланом Пановым, а также объяснила, почему на съёмочной площадке предпочитает долго сохранять дистанцию в общении.





Екатерина Шпица призналась, что в начале романа с будущим мужем они несколько месяцев общались строго на «вы». Эта формальность сохранялась даже после первого поцелуя.

«Мы с моим мужем очень долго общались на "вы" с момента знакомства, месяца три. И даже уже когда состоялся первый поцелуй, он ещё по инерции какое-то время, недельку, ехал на "вы", периодически срывался», — с улыбкой вспоминает актриса.

«Бывает даже так, что я говорю: вы знаете, если вам удобно обращаться на "ты", не переживайте, пожалуйста, но я в свою очередь прошу не обижаться на меня, если я не смогу совершить такой же быстрый переход», — объясняет Шпица.