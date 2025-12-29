Долина отказала Лурье в требовании освободить спорную квартиру до 30 декабря
Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Анастасия Свириденко.
Представители Лурье попросили передать им квартиру 30 декабря, на что представители Долиной ответили отказом. Свириденко уточнила, что певица сообщила о намерении своей семьи переехать не раньше 5 января.
25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел иск Полины Лурье, требующей выселения певицы Ларисы Долиной вместе с ее дочерью Ангелиной и внучкой из квартиры в Хамовниках. В результате судья постановил, что семья должна освободить жилплощадь.
