Ида Галич покинула фонд «Фонарик» спустя 1,5 месяца после регистрации

29 декабря 2025, 14:19

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Блогер и телеведущая Ида Галич вышла из фонда «Фонарик» спустя полтора месяца после регистрации. Об этом стало известно из выписки ЕГРЮЛ.





По данным «Постньюс», из списка учредителей также пропал и блогер Георгий Гаспарян, который вместе с Галич принимал участие в различных креативных проектах, а также являлся совместным заказчиком визуальных концепций.





«Юридическое лицо изначально регистрировалось как НКО с основным видом деятельности — сбор благотворительных пожертвований в денежной форме, а также с возможностью вести сопутствующие социальные и информационные проекты», — говорится в материале издания.