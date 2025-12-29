Ида Галич покинула фонд «Фонарик» спустя 1,5 месяца после регистрации
Блогер и телеведущая Ида Галич вышла из фонда «Фонарик» спустя полтора месяца после регистрации. Об этом стало известно из выписки ЕГРЮЛ.
По данным «Постньюс», из списка учредителей также пропал и блогер Георгий Гаспарян, который вместе с Галич принимал участие в различных креативных проектах, а также являлся совместным заказчиком визуальных концепций.
«Юридическое лицо изначально регистрировалось как НКО с основным видом деятельности — сбор благотворительных пожертвований в денежной форме, а также с возможностью вести сопутствующие социальные и информационные проекты», — говорится в материале издания.
Так, через полтора месяца после создания фонда его покинули оба первоначальных учредителя, Галич и Гаспарян.