Адвокат раскрыл, почему Долина не спешит покидать элитное жильё в Хамовниках

29 декабря 2025, 13:30

Адвокат Бенхин связал перенос выезда Долиной с желанием вызвать сочувствие

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Адвокат Александр Бенхин предположил, что певица Лариса Долина затягивает выезд из квартиры в Хамовниках, чтобы вызвать сочувствие.





В беседе с «NEWS.ru» Бенхин отметил, что в предновогодний период работа замедляется, и это известно сторонам. Юридически процесс могла бы ускорить служба судебных приставов после решения суда.

«Мне кажется, что Долина не выезжает из квартиры вследствие неумелого пиара со стороны либо певицы, либо её советчиков. Она хочет показать, что реально жила и пользовалась недвижимостью. Если бы она быстро её освободила, то было бы ещё хуже. А так всё-таки какое-то сочувствие она от кого-то может получить», — предположил эксперт.